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Мужчинам не нравится в женщинах легкомысленность и капризы. Эти и другие ошибки девушек на начальном этапе отношений объяснил психолог Александр Шахов.

Очень сильно раздражает глупость, стремление слепо следовать общественным шаблонам, вроде социальных сетей, одеваться? как все, вести себя шаблонно, — поделился специалист.

Помимо этого, эксперт также уточнил, что мужчинам не нравится, когда женщина с первых встреч начинает «допытываться», есть ли у кавалера серьёзные намерения, а также выяснять, какие у него отношения с родителями, родственниками. Также, по его мнению, представителей сильного пола раздражает, когда женщина на самых первых встречах ведёт себя «как капризная принцесса» и ожидает к себе особого отношения, пишет « Ридус ».

По словам психолога, самый надёжный способ понравиться человеку, в том числе мужчине, — живо общаться с ним, расспрашивать о нём, интересоваться его жизнью и слушать. При этом он добавил, что большинство представителей сильного пола стремятся главным образом к сексуальному контакту, это «очевидная мужская природа».

Ранее News.ru писал, что мужскую измену можно вычислить по лицу. Австралийские учёные провели исследования, в которых приняли участие 592 мужчины и 924 женщины. Их попросили оценить фотографии 189 человек по десятибалльной шкале. Добровольцы должны были определить, насколько привлекателен человек и может ли он изменить своей второй половинке.

Перед проведением этого эксперимента изображённые на фото люди рассказали о себе и об отношениях, в том числе об изменах и о романтических отношениях с женатыми людьми. Как выяснилось, изменяющих мужчин определить по лицу намного проще, чем женщин.