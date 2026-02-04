Психолог ответил, как адаптироваться в новом рабочем коллективе

Для успешной интеграции в новый коллектив необходимо проявлять лояльность к корпоративным нормам, заявил NEWS.ru психолог Артем Тараянц. По его словам, новоиспеченному сотруднику следует продемонстрировать свою доброжелательность и открытость.

В новом коллективе постарайтесь сосредоточиться на том, чтобы проявить в первую очередь свои наиболее ценные профессиональные качества, демонстрируйте свою конгруэнтность и перспективность занимаемой должности. Однако не стоит полностью зацикливаться только на работе, помните о необходимости вежливого и приветливого общения. В каждом коллективе есть внутренние ритуалы посвящения в «свои», поисследуйте этот вопрос. Пытайтесь соблюдать лояльность к корпоративным ценностям и внутренним правилам, которые удалось узнать, — посоветовал Тараянц.

Он подчеркнул, что не стоит сравнивать себя с другими сотрудниками, так как ранние проявления конкуренции могут отпугнуть коллег. По словам психолога, следует избегать погружения во внутренние конфликты. Тараянц пояснил, что невозможно полностью понять все контексты, поэтому новичка могут неправильно истолковать, если он сразу займет чью-либо сторону.

Не пытайтесь навязчиво сблизиться с новыми коллегами, однако не отказывайтесь от поддержки, которую вам предлагают. Если никто не проявляет инициативу, поинтересуйтесь у руководства, с кем вы могли бы обсудить рабочие вопросы, в которых вам необходима поддержка. Учитывайте и принимайте обратную связь и критику от руководства. Будьте готовы менять свой подход, если потребуется. Не предлагайте новаторских изменений в период испытательного срока. Изменения интерпретируются коллективом как потенциальный стресс, — добавил Тараянц.

Он заключил, что лучше полагаться на свои возможности и не ждать постоянной поддержки от окружающих. По словам психолога, даже если помощь будет предложена, она может восприниматься как дополнительное бремя, от которого люди обычно стараются избавиться.

