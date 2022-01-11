Психолог объяснила, как отличить выгорание от усталости и депрессии

Профессиональное выгорание связано с чувством истощения, невозможностью сделать дела эффективно, пояснила «Радио 1» психолог Анастасия Волошина. Он подчеркнула, что депрессия отличается тем, что при таком состоянии у человек есть силы для работы, но он ничего не хочет делать.

Выгорание — это именно чувство истощения, оно никак не связано с перепадами настроения. Это постоянное внутреннее глубокое чувство не усталости, а именно истощение, невозможности сделать дела эффективно. Хроническая усталость — это когда вы можете сделать, но не хотите, потому что устали. Истощение — это когда у тебя нет внутренних сил даже взяться за дело. Депрессия — это внутреннее подавленное состояние, но при этом у человека есть силы, а он не хочет делать, — пояснила Волошина.

Она добавила, что выгорание наступает у людей в разные периоды времени: кто-то может «продержаться» пять лет, кто-то три года. По словам психолога, если человек испытывает состояние истощения на протяжении полугода, стоит задуматься о целесообразности такой работы, а также о том, насколько она приносит человеку удовольствие. По мнению Волошиной, для борьбы с выгоранием стоит периодически переключать своё внимание на другой род деятельности, не связанный с работой.

Ранее психолог Ольга Черри назвала зимние праздники необходимой «спячкой» для восстановления после года серьёзной работы. По её словам, чтобы не допустить профессионального выгорания, сотрудник должен высыпаться и полноценно отдыхать.