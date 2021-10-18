Психолог объяснил, чем опасны большие заработки для спортсменов

Большие деньги могут привести спортсмена к эмоциональному выгоранию и лишить его мотивации. Об этом заявил спортивный психолог Евгений Фомин в беседе с «360».

Он (спортсмен — NEWS.ru) удовлетворяет свои базовые потребности. Например, он мечтал о дорогой машине, получил ее — и ему больше не о чем мечтать. Он мечтал о квартире, о каких-то дорогих вещах. Он это получил, имеет возможность купить, и у него дальше нет цели. Ему как будто незачем дальше заниматься своей профессией, — пояснил Фомин.

Он также подчеркнул, что большие деньги являются одной из главных трудностей, с которыми приходится сталкиваться успешным профессиональным спортсменам. Также психолог посоветовал юным киберспортсменам не отказываться от учёбы и работы, потому что успеха добиваются далеко не все и стоит подстраховаться на случай неудачи.

Если люди бросают школу, свою профессиональную карьеру, они рискуют оказаться ни с чем в том возрасте, когда уже нужно иметь определенную платформу для своей жизни, — резюмировал Фомин.

Ранее выигравшие The International игроки из Team Spirit рассказали о том, куда потратят свои призовые $18 млн. Один из участников пообещал 11-летней сестре квартиру в центре Москвы, а другой собирается купить усадьбу и дом для кошки.