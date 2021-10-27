Психолог дала совет тем, чьи дети заявили о гомосексуальной ориентации

Если ребёнок рассказал о своей гомосексуальной ориентации, родители должны выразить ему поддержку и понимание. Так получится дать ему возможность разобраться в своих ощущениях и прийти к решению. Об этом изданию «Слово и Дело» рассказала семейный и детский психолог Наталья Наумова.

Когда ребёнок увидит, что это не шокирует родителей, у него будет шанс самостоятельно разобраться и принять решение. Важно задавать ребёнку вопросы: как ты себя чувствуешь? Что это тебе даёт? А как ты видишь своё будущее? То есть мы задаём ребёнку такие вопросы, которые помогают ему раскрыться, порассуждать, подумать, — объяснила Наумова.

Она добавила, что, например, случаи, когда ребёнок начинает называть себя в другом роде, могут быть просто попыткой привлечь внимание родителей.

Также Наумова прокомментировала дрэг-шоу блогера Анастасии Ивлеевой на YouTube «Королевские кобры», где участники выступают в ярких женских образах. Психолог рассказала о том, как по-разному воспринималась смена гендера в советскую эпоху и сейчас.

В советское время родители транслировали детям: в таком переодевании нет ничего страшного. Соответственно, дети этим просто не заинтересовывались. Это поднималось на смех и было нормально. Но время изменилось. Сейчас есть взрослые люди, которые всерьёз примеряют на себя роль другого пола. Дети понимают, что есть разные варианты нормы и взрослые почему-то из-за этого очень сильно волнуются, — сказала Наумова.

Ранее сообщалось, что Анастасия Ивлеева выпустила шоу «Королевские кобры» и столкнулась со шквалом критики. В том числе её осудили представители ЛГБТ-движения за то, что она убрала политизированность темы. Изначально дрэг-культура выражает протест против ущемления прав секс-меньшинств в театральной форме.