Психолог дала совет, как помирить младшего и старшего ребенка Психолог Паредес: родители должны сохранять нейтралитет при ссорах своих детей

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Чтобы урегулировать конфликт между младшим и старшим ребенком в семье, родитель должен занять нейтральную позицию в споре, заявила психолог Элина Паредес в разговоре с Lenta.ru. Она уточнила, что причиной разногласий между детьми часто становится желание утвердиться за счет другого ребенка.

Если родитель активно включается в детский конфликт, то он теряет свою позицию взрослого. Он должен придерживаться нейтральной стороны и позволять детям почувствовать ответственность за отношения, попробовать в них разобраться, — отметила Паредес.

Психолог считает, что ссоры в отношениях детей — это нормально, так как они таким образом учатся принимать самостоятельные решения и урегулировать конфликты. По мнению специалиста, когда отношения развиваются естественным образом, то «может происходить разное». Паредес добавила: нередко детям кажется, что они недостаточно хороши, поэтому они пытаются самоутвердиться за счет своих братьев и сестер.

Ранее психолог Павел Зыгмантович поделился советом, как уберечь детей от чрезмерного использования гаджетов. Он сообщил, что родители должны ограничивать ребенка в доступе к смартфону, несмотря на возможные истерики, поскольку он должен сам найти источники развлечения.