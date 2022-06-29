Психолог назвал действенный способ отучить детей от гаджетов Психолог Зыгмантович: нужно ограничить доступ ребенка к смартфону, несмотря на истерики

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Семейный психолог Павел Зыгмантович поделился советом, как уберечь детей от чрезмерного использования гаджетов. Он сообщил ОНТ, что родители должны ограничивать ребенка в доступе к смартфону, несмотря на возможные истерики, поскольку он должен сам найти источники развлечения.

Скорее всего, ваши дети просто хотят развлекаться, потому что телефоны очень классно нас развлекают. Детям, конечно же, хочется туда, где им интересно. На мой взгляд, наша задача как родителей — ограничивать этот масштаб проблемы и не давать детям слишком много телефонов, потому что очень важно, чтобы ребенок учился развлекать себя сам, — заявил специалист.

Он также отметил, что возможные истерики ребенка — это не манипулятивный прием, он не желает зла родителям. Именно поэтому важно на дружеской волне продолжить с ним общение. Зыгмантович подчеркнул, что истерики не могут продолжаться вечно.

Ни один ребенок не может истерить бесконечно, когда-нибудь успокоится. Главное, смотреть на него с любовью, не злиться на него, не кричать и говорить: «Я тебя все равно люблю». Оно пройдет, вы обниметесь, и он пойдет заниматься какими-то своими делами, — отметил специалист.

Ранее немецкий психолог Кристиан Питер Догс рассказал о том, что важно правильно подобрать себе специалиста в области психотерапии. По его мнению, врачи, которые стараются сглаживать углы в общении, могут навредить мировосприятию пациента. Он подчеркнул, что при взаимодействии с пациентом специалист должен помочь распознать все имеющиеся у него ресурсы и разработать план лечения болезни.