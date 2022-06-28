Психолог рассказал, в каких случаях психотерапия вредна Психолог Кристиан Питер Догс: психотерапия может навредить мировосприятию пациента

Фото: shutterstock.com

Немецкий психолог Кристиан Питер Догс рассказал о том, как правильно подобрать себе специалиста в области психотерапии. По его мнению, врачи, которые стараются сглаживать углы в общении, могут навредить мировосприятию пациента, передает SWR 1.

Это поведение искусственного терапевта всегда действовало мне на нервы: цветные, лечебные речевые мелодии, эта возня со всепрощением, это притворство глубоких знаний и понимания, что во всем виновато разбитое детство — все это может сделать вас больным, — считает психолог.

Он подчеркнул, что при взаимодействии с пациентом специалист должен помочь распознать все имеющиеся у него ресурсы и разработать план лечения болезни.

У меня есть веселые, настоящие терапевты, которые помогают пациентам распознавать свои ресурсы, излучают уверенность и сосредотачиваются на том, чтобы показать пациентам, какие изменения возможны, — отметил Кристиан Питер Догс.

Ранее американский физиотерапевт Даниэль Сарно посоветовал людям, испытывающим боли в спине и пояснице, воспользоваться услугами психолога. По его словам, физиотерапия вкупе с психологической помощью более эффективно уменьшает хроническую боль в этих зонах.