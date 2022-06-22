Испытывающим боли в спине предложили обратиться к психологу

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Американский физиотерапевт Даниэль Сарно на сайте Гарвардской медицинской школы посоветовал людям, испытывающим боли в спине и пояснице, воспользоваться услугами психолога. По его словам, физиотерапия вкупе с психологической помощью более эффективно уменьшает хроническую боль в этих зонах.

В качестве доказательства специалист привел исследование, проведенное группой ученых Сиднейского университета. В нем приняло участие 13 136 человек с хронической болью в области спины и поясницы. Результаты исследования показали, что для уменьшения интенсивности боли поведенческая терапия в сочетании с физиотерапией давала самые длительные преимущества.

Сарно отметил, что психотерапия способна помочь больному человеку с сопутствующими сознательными и подсознательными стрессами, в результате которых эффективность лечения может снизиться.

Неврология продемонстрировала, что мозг и тело всегда связаны, а боль представляет собой сочетание медицинских, когнитивных, эмоциональных и экологических проблем. Психологическая терапия может помочь людям переосмыслить негативные мысли и изменить восприятие боли, отношение и поведение, — рассказал врач.

Ранее терапевт Ирина Ярцева рассказала, как восстановить эффективность работы мозга. По ее словам, Для этого мозгу необходимо отдыхать от работы, поскольку восстановление этого органа происходит, как правило, во время сна. Она уточнила, что многие люди не перестают думать о труде даже после окончания рабочего дня, что негативно сказывается на мозге.