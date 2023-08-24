Психофизиолог назвала неявную причину задержки детского развития Психофизиолог Ефимова назвала дефицит общения причиной задержки развития детей

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Помимо биологических причин задержек развития ребенка, все большую роль в нарушении процессов взросления играют и социальные факторы, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» психофизиолог Виктория Ефимова. По ее словам, сегодня многие проблемы развития детей связаны с изменениями в образе жизни и, в частности, с дефицитом живого общения.

Дети общаются с гаджетами больше, чем с другими людьми. Родители перестали читать детям книжки, петь песни и даже просто разговаривать с ними: мать занята своим телефоном, ребенок — своим. Глобальные последствия таких изменений еще предстоит оценить. Но детей с нарушениями развития стало значительно больше за последние десять лет, — подчеркнула врач.

Среди биологических причин задержки развития у детей специалист выделила генетические нарушения, гипоксию, вирусы и инфекции, которые воздействовали на плод во время беременности, а также родовые травмы.

Родиться совершенно здоровым очень трудно, но многое можно исправить, так как мозг ребенка пластичен. Вот тут играют важную роль социальные факторы, — резюмировала Ефимова.

Ранее детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала, что мужчины могут уделять мало времени своему ребенку из-за недостатка отцовского внимания в детстве. Как отметила специалист, по этой причине в подобных случаях они не знают, как правильно проводить время с ребенком.