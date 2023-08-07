Названа причина, по которой некоторые мужчины не занимаются детьми Психолог Наумова: мужчины не занимаются детьми из-за недостатка отцовского внимания

Фото: shutterstock.com

Мужчины могут уделять мало времени своему ребенку из-за недостатка отцовского внимания в детстве, рассказала NEWS.ru детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова. Как отметила специалист, по этой причине в подобных случаях они не знают, как правильно проводить время с ребенком.

Очень часто у мужчин бывает так, что их отцы мало уделяли внимание, поэтому они тоже не знают, чем заняться с ребенком, даже боятся прийти домой, в шум, крик, где дети ссорятся между собой, стараются, наоборот, больше работать, чтобы внести вклад в семью за счет обеспечивания детей, — сказала Наумова.

Психолог рассказала, что в таких случаях отцу важно понять, что с ним происходит. При необходимости может потребоваться консультация специалиста.

Ранее Наумова рассказала, что недостаток отцовского внимания может привести к формированию установки негативного восприятия мужчины. По ее словам, у ребенка могут возникнуть проблемы с собственной самооценкой, ценностью и верой в себя. Во избежание подобных негативных моментов важно, чтобы в семье царил мир, где каждый ценит друг друга, добавила психолог.