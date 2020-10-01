Психиатр объяснил, что стоит за жаждой самоутверждения

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Повышенное чувство собственной значимости — это обратная сторона комплекса неполноценности. Психиатр и психотерапевт Юрий Вяльба подчеркнул, что у человека с нормальным «я-восприятием» нет потребности ставить себя в особое положение.

Человеку, который находится в гармонии с собой, незачем самоутверждаться, он и так для себя самоутверждён. Человек, который имеет о себе достаточно хорошее представление, взаимодействует с окружающим миром более гармонично, — заявил в эфире радио Sputnik Вяльба.

По его словам, человек с завышенной самооценкой ничем не отличается от человека, который себя недооценивает, так как они оба находятся во власти комплексов. Классическим примером закомплексованной личности Вяльба назвал Наполеона Бонапарта.

Ощущение счастья — это не внешнее, не то, что мы думаем про человека, а то, что личность думает про себя. Человек может работать дворником, но при этом ощущать себя счастливым. А человек, который достигает каких-то высот, может чувствовать страдание и неудовлетворённость в силу своих комплексов, — подытожил психиатр.

Как писал NEWS.ru, улыбка — даже натянутая — приводит к выработке эндорфина (гормон счастья). Происходит это за счёт растягивания рта, что в свою очередь оказывает физическое воздействие на различные кости черепа, как следствие и мозг. Об этом сообщила терапевт и психолог Ольга Бурлакова. Эндорфины, которые выделяются во время улыбки и смеха, восстанавливают кислотно-щелочной баланс в организме. В результате этого иммунная система человека начинает работать более активно, отмечает специалист. По этой причине у позитивно настроенных людей ниже шанс столкнуться с вирусными заболеваниями. Во время смеха у человека также сокращаются мышцы живота и брюшной стенки. За счёт этого у него подтягивается пресс и массажируются внутренние органы, добавила она.