«Прямых запретов нет»: в Кремле ответили на претензии к «Алым парусам»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал претензии к большому скоплению людей на празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Он заявил, что никаких прямых запретов на крупные мероприятия не существует. Его слова приводит ТАСС.

Никаких прямых запретов на такие мероприятия нет. Решения принимаются руководством города, руководством региона на основе требований санитарных властей, — подчеркнул он.

Представитель Кремля попросил направить вопросы об обстоятельствах проведения мероприятия санитарным властям. Он отметил, что любые крупные мероприятия проходят с учётом их рекомендаций, в том числе главного санитарного врача конкретного города.

Насколько нам известно, такие же рекомендации были сформулированы в Санкт-Петербурге и они реализовались на месте, — отметил Песков.

25 июня в Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса». Толпа участников на Дворцовой площади слушала концерт и выступление губернатора города Александра Беглова. Перед входом на мероприятие за нарушение санитарных норм задержали двоих человек, которые стояли с одиночными пикетами в поддержку политзаключённых.

При этом большинство выпускных по всей России проходили онлайн из-за роста числа заражений COVID-19. Так, власти Москвы решили лишить в этом году выпускников школ общего традиционного праздника в парке Горького. Минпросвещения в свою очередь организовало всероссийский выпускной в Интернете.