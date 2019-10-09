https://static.news.ru/photo/f29d8118-eaa5-11e9-b82d-fa163e074e61_660.jpg Протоиерей Смирнов Фото: Протоиерей Димитрий Смирнов. Проповеди. Лекции/vk.com

Рост заболеваемости онкологией связан с большим количеством абортов в России. Тяжёлые недуги являются наказанием за «убийства детей», считает протоиерей Димитрий Смирнов.

По его словам, «небо содрогается» от прерывания беременностей и экстракорпорального оплодотворения. В качестве примера служитель церкви привёл в пример свой приход, где «просто эпидемия рака среди женщин», пишет « Царьград ».

Я служу 40 лет. Но такого не было у нас ещё, пятилетка рака <...> Какой-то развал. Все хотят жить хорошо. Но мы-то живём за счёт убийств своих собственных детей. Самое мягкое, что можно как-то охарактеризовать, чтобы не говорили, что у отца Димитрия резкие высказывания, — ну, это абсурд, — считает Смирнов.

В октябре директор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава Андрей Каприн в эксклюзивном интервью News.ru рассказал о методах лечения рака в России.

По его словам, почти вся онкологическая служба в стране работает за счёт государственных тарифов по ряду источников, среди которых высокотехнологичная медицинская помощь, обязательное медицинское страхование, а также ОМС ВМП (высокотехнологичная медицинская помощь вне базовой программы обязательного медицинского страхования).

Каприн уточнил, что в настоящее время в РФ наблюдается примерно 3,6 млн больных раком — каждый год фиксируется 670 тысяч новых случаев. Всем гражданам лечение предоставляется за счёт государства.

При этом главный онколог отметил, что случаи, когда пациентам предлагают получить платную помощь, должны расследоваться.