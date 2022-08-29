Подтверждена эффективность «Арбидола» в профилактике коронавируса Эксперты прогнозируют новый всплеск заболеваемости осенью. С инфекцией можно и нужно бороться

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

После небольшой передышки коронавирус снова перешел в наступление. По данным оперативного штаба, впервые с марта суточное число заражений превысило 35 тыс. человек. В Роспотребнадзоре опасаются — в сентябре с окончанием летних каникул и сезона отпусков заболеваемость вырастет еще больше. Чтобы этого избежать, необходима грамотная профилактика. NEWS.ru узнал у экспертов, как предотвратить заражение.

Как защититься от COVID-19

Коронавирус постоянно меняется, приобретая новые свойства. Сегодня у более чем половины всех зараженных диагностированы подвиды BA.4 и BA.5 штамма «омикрон», сообщил замглавы Центрального НИИ эпидемиологии академик Александр Горелов. Также быстро завоевывает позиции появившийся в июне штамм «кентавр». Ученым пока достоверно не известно обо всех последствиях влияния болезни на организм.

Наблюдая за вирусом, который постоянно меняется, приобретая новые свойства, отечественные и иностранные эксперты пришли к выводу, что вакцинация не может обеспечить полную защиту от инфекции. Антиковидные вакцины лишь снижают вирусную атаку на организм, тем самым минимизируя риск тяжелого течения. От заражения они не защищают. Это задача собственного иммунитета человека.

Защитные силы организма стоят на страже здоровья. Чтобы им помочь, врачи советуют уделить внимание профилактике. Снизить вероятность заражения можно, принимая противовирусные препараты. Они поддерживают и укрепляют собственный противовирусный иммунитет. С этой задачей отлично справляется «Арбидол».

Препарат был включен Минздравом России в рекомендации по профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции еще в 2020 году и вошел в последнюю 16-ю редакцию. Как рассказала доктор кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии медицинского университета Н. И. Пирогова Елена Карева, «препарат демонстрирует высокую степень активности против разных штаммов коронавируса, гриппа, ротавирусов, аденовирусов и других респираторных инфекций, буквально „замораживает“ белковый фермент вируса, играющий ключевую роль в его репликации (размножении. — NEWS.ru)». По ее словам, «Арбидол» обладает комплексным механизмом действия непосредственно на вирусы, не затрагивая иммунитет, и этот механизм хорошо изучен. Препарат способен помешать вирусам проникать в клетки и препятствовать их размножению, поэтому его принимают и для лечения, и для профилактики. Он доказал не только свою эффективность, но и хорошую переносимость, поэтому его прописывают и взрослым, и детям, добавила Карева.

За долгие годы применения препарат собрал широкую доказательную базу, пройдя через 120 клинических и доклинических исследований во всем мире, — сообщила профессор кафедры аллергологии и иммунологии РУДН Оксана Гизингер.

Подавляет размножение вируса

Десятки лет отечественный препарат использовался в России для борьбы с сезонными инфекциями, а в 2003 году был включен ВОЗ в группу противовирусных препаратов прямого действия в международном классификаторе лекарственных средств.

Исследования эффективности «Арбидола» в области лечения и профилактики вирусных инфекций продолжаются до сих пор. Недавно ученые из России, США и Китая обнаружили и доказали его способность мешать проникновению коронавируса в организм. А совместное исследование шанхайских ученых и химиков университета Нью-Йорка с помощью новейших методов молекулярного моделирования обнаружило способность умифеновира подавлять «размножение» вируса.

Фото: Vladimir Melnikov/Russian Look/Global Look Press

К аналогичным выводам пришли и российские ученые, проводившие в 17 регионах России в течение двух пандемических лет исследование «ЭГИДА-2020». Они доказали — применение умифеновира значительно снижает силу и длительность таких симптомов, как озноб, слабость, кашель, по сравнению с другими препаратами и методами лечения, а также сокращает вероятность развития постковидных осложнений.

Исследование, подтверждающее эффективность «Арбидола» не только в профилактике, но и в лечении коронавирусной инфекции, провел сотрудник научного клинико-диагностического отдела исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Павел Чухляев. Он разделил пациентов, больных COVID-19, на три группы. Первые получали фавипиравир (противовирусный препарат), вторые — умифеновир, третьи не получали никакой терапии. Среди пациентов, не получавших противовирусной терапии в первые 10 дней болезни, в большинстве (82%) случаев было зарегистрировано ухудшение состояния с госпитализацией и коррекцией схемы терапии.

Прием умифеновира («Арбидола») способствует более ранней элиминации вируса, более быстрой нормализации температуры тела и благоприятному исходу заболевания у амбулаторных пациентов. При применении умифеновира отмечается меньшая частота побочных действий, — к такому выводу приходят авторы исследования.

Перед началом нового учебного года и разгула сезонных инфекций специалисты рекомендуют при первых же признаках заболевания еще до визита врача принимать антивирусные препараты, которые непосредственно воздействуют на вирусы. При самостоятельном приеме необходимо помнить и об имеющихся противопоказаниях, а также внимательно ознакомиться с инструкцией. Главное, чтобы лекарства обладали широким спектром активности и хорошо переносились. Причем принимать их следует курсом, как и антибиотики, а не разово. Только тогда у инфекций не будет шанса.