Против родителей найденных в тяжёлом состоянии младенцев завели дело

В отношении матери и отца найденных на востоке Москвы в тяжёлом состоянии восьмимесячных близнецов возбуждено уголовное дело в соответствии со ст. 156, 117 Уголовного кодекса РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязание), передаёт пресс-служба столичной прокуратуры. Ведомство опубликовало фрагмент видео с опроса родителей, где мать отрицает обвинения в том, что не кормила детей.

Ну как вам доказать, что я детей кормила? — ответила женщина на соответствующий вопрос.

Она добавила, что один из младенцев болел, поэтому мог пить только сок. Кроме того, по словам женщины, у одного из близнецов диагностирован врождённый порок сердца.

Ранее сообщалось, что двух восьмимесячных близнецов в тяжёлом состоянии обнаружили в квартире жилого дома на улице Плеханова на востоке Москвы. По данным столичной прокуратуры, малышей некоторое время не кормили, им потребовалась госпитализация.

На момент обнаружения детей родители находились в квартире в состоянии алкогольного опьянения. Также стало известно, что их уже лишали родительских прав в отношении других детей.