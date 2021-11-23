«Просто пытка какая-то»: Бастрыкин предложил отменить ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) является пыткой для учащихся, его необходимо отменить и вернуть советскую систему образования. Так считает председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он также предложил отказаться от степеней высшего образования, передаёт ТАСС. Ранее в Рособрнадзоре заявили, что отказ от ЕГЭ грозит снижением качества образования.

Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда. И на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ — это просто пытка какая-то для молодёжи. Отменить эти все бакалавриаты, специалитеты, — сказал Бастрыкин, выступая на научно-практической конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека».

Глава СКР высоко оценил советскую образовательную систему, включающую обучение в школе, техникуме и вузе. Он предложил восстановить престиж труда профессоров и возродить аспирантуру в лучших советских традициях. Бастрыкин критически высказался об учебниках истории и виртуализации образования. По его мнению, контакт преподавателя и студентов теряется.

Ранее Рособрнадзор назвал полный отказ от аттестации в форме ЕГЭ необоснованным. В ведомстве считают, что такая мера снизит качество образования в российских школах, поскольку единые подходы и процедуры, которые действуют на федеральном уровне, мотивируют школьников к получению знаний. В Рособрнадзоре также указали, что ЕГЭ является востребованным эффективным механизмом отбора абитуриентов при поступлениях в вузы.