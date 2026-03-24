Просто натираю масло на терке — никаких миксера и возни: пирог «Белые облака» готовится за 20 минут

Беру масло, муку и яйца — и готовлю торт-пирог «Белые облака», который всегда просят повторить. Получается обалденная вкуснятина: нежное рассыпчатое тесто, слой тягучей карамельной сгущенки и шапка воздушной белковой меренги с орехами, присыпанная хрустящей крошкой.

Для приготовления вам понадобится: 200 г сливочного масла (холодного), 450 г муки, 5 яиц, 2 столовые ложки сметаны, 50 г сахара в тесто, 1 стакан сахара в безе, 1 чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли, 1 банка вареной сгущенки, горсть грецких орехов.

Масло натрите на крупной терке прямо в муке, перетрите в крошку. Добавьте 5 желтков, сметану, сахар (50 г), соль, разрыхлитель, замесите плотное тесто. Отделите треть, остальное уберите в холодильник на 20 минут, меньшую часть — в морозилку

. Основное тесто раскатайте, выложите в форму с бортиками, распределите сгущенку. 5 белков взбейте с щепоткой соли, постепенно добавляя стакан сахара до густой пены. Аккуратно вмешайте дробленые орехи, выложите поверх сгущенки. Достаньте из морозилки замороженное тесто, натрите его поверх белка. Выпекайте 1 час при 120°С. Подавайте теплым — это настоящий рай для сладкоежек.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.