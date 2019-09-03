https://static.news.ru/photo/42d20760-8a63-11e9-9615-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Прошлый год в России стал одним из самых жарких за последние 80 лет. Об этом говорится в докладе «О состоянии и об охране окружающей среды в 2018 году», опубликованном на сайте Минприроды.

В документе отмечается, что осреднённая годовая аномалия температуры воздуха в прошлом году составила +1,58 градусов по сравнению с 1938 годом.

Ранее News.ru писал о том, что в этом году летний сезон в России приблизился к пятёрке самых тёплых за всю историю метеонаблюдений. Такие данные были получены, исходя из средних температур воздуха. При этом жара застала врасплох не только россиян, но и европейцев, китайцев, а также жителей западной части Соединённых Штатов.

Метеорологическое лето в Москве в этом году началось 30 апреля и, беря в расчёт благоприятный прогноз на сентябрь, оно может стать рекордным по количеству тёплых дней.