https://static.news.ru/photo/b028746e-e35c-11e9-9274-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Гособвинитель при рассмотрении апелляционной жалобы защиты на приговор Павлу Устинову попросила суд смягчить наказание. При этом она заявила, что считает вину Устинова доказанной, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

Прошу признать Устинова виновным и считать приговор Тверского суда условным, с испытательным сроком, в остальной части оставить без изменения, — сказала представитель прокуратуры.

Виновность Устинова, по её мнению, подтверждается просмотренными в суде видеозаписями. Кроме того, она просит положить в основу нового приговора постановление Люблинского суда от 29 августа о привлечении Устинова к административной ответственности за нарушение правил участия в митинге.

Тверской суд 16 сентября признал Устинова виновным в применении опасного для здоровья насилия по отношению к представителю власти и приговорил к трём с половиной годам колонии общего режима. Вечером того же дня актёр Александр Паль запустил флешмоб в поддержку Павла: его инициативу подхватили десятки актёров, которые записывали видеоролики. 17 сентября у здания администрации президента начались одиночные пикеты с требованием освободить Устинова и других фигурантов «московского дела».

20 сентября Мосгорсуд отпустил Павла Устинова из СИЗО под подписку о невыезде.

Ранее News.ru писал о том, что Павел Устинов встал с пикетом в поддержку политзаключённых.