https://static.news.ru/photo/8a7534e0-4f73-11ea-aecf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/GlobalLook Press

Компания-производитель самолётов Sukhoi Superjet обратится в прокуратуру с просьбой провести проверку публикации видео о неисправных надувных аварийных трапах. Об этом «Гражданские самолёты Сухого» заявили в своём сообщении.

Поводом стало видео бывшего инженера ОКБ им.Сухого Вадима Лукашевича, которое он опубликовал в Facebook. На кадрах видно: на самолёте неправильно выпускаются аварийные трапы при открытии двери. По словам Лукашевича, это съёмки с испытаний 4 и 7 февраля в «Аэрофлоте».

Два трапа вышли в перевернутом виде, один вообще порвался, вышел только один. Таким образом, контрольные проверки «путем реальной демонстрации» на прошлой неделе показали, что Sukhoi Superjet не соответствует нормам летной годности и выданному сертификату в части обеспечения эвакуации людей, — подписал видео инженер.

ГСС в ответ утверждает, что на видео показаны «абсолютно точно» не испытания, которые производитель проводит регулярно. Непонятно, как и когда сделаны съёмки, кем обслуживается самолёт. От комментариев компания отказывается, но сообщает, что будет обращаться в правоохранительные органы.

Необходимо разобраться, на каком основании неустановленные лица на борту самолёта спровоцировали выброс надувного трапа и почему устройство сработало некорректно, — сказано в обращении ГСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что разработчик лайнера Sukhoi Superjet АО «Гражданские самолёты Сухого» и авиакомпания «Аэрофлот» провели испытание системы надувных трапов для экстренной эвакуации пассажиров. Результаты демонстрировали опасность эксплуатации самолёта.