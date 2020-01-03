https://static.news.ru/photo/924e9810-2e1b-11ea-b9b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Прокуратура инициировала проверку после публикаций в СМИ видео о применении насилия в отношении заключённых в СИЗО-4 в Кемеровской области.

По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц. О результатах проверки будет сообщено дополнительно, — говорится в сообщении надзорного ведомства региона.

Ранее NEWS.ru писал, что люди, причастные к избиению заключённых в СИЗО № 4 в Кемеровской области, были привлечены к ответственности. Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний.

Во время обысков в одном из СИЗО Кемеровской области сотрудники учреждения избили заключённых. Видео инцидента «Тайге.инфо» предоставил координатор организации «Сибирь Правовая» Дмитрий Камынин. По его словам, обыски прошли в СИЗО № 4 Анжеро-Судженска ещё в 2017 году. В них могли участвовать сотрудники лечебно-исправительного учреждения № 21, находящегося в городе Тайга.

На кадрах видно, как сотрудники ФСИН заставляют выйти заключённых из камеры, после чего начинают их бить по голове. Затем их выстраивают у стены и заставляют прислонить руки ладонями наружу.