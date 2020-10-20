Прокуратура Москвы выступила против смягчения приговора Ефремову

https://static.news.ru/photo/2cc2ce12-12a4-11eb-ac25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичная прокуратура выступила против смягчения приговора актёру Михаилу Ефремову, приговорённому к восьми годам колонии за смертельное ДТП.

20 октября в 11:00 по московскому времени Мосгорсуд начнёт рассматривать апелляцию по делу актёра. Как сообщает ТАСС, прокуратура Москвы настаивает на законности приговора и просит оставить его без изменения.

Планируется, что Ефремов будет лично участвовать в рассмотрении апелляции. В то же время в СМИ появилась информация, что из-за эпидемиологической обстановки артист примет участие в процессе по видео-конференц-связи.

Ефремов был признан виновным по пункту «а» части 4 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека и совершённое в состоянии опьянения». Поздно вечером 8 июня на Смоленской площади артист врезался в курьерский фургон. Водитель Сергей Захаров от полученных травм умер в реанимации. По свидетельствам очевидцев, Ефремов был пьян.

18 и 24 сентября в Пресненский суд поступили жалобы новых адвокатов актёра — Владимира Васильева и Петра Хархорина. Они просят изменить приговор, назначить Ефремову наказание, не связанное с лишением свободы, само наказание считать условным. Позже и сам актёр подал апелляцию: в ней он пожаловался, что его позиция во время суда была обусловлена давлением на него адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, и отказался от их услуг. Помимо этого, Ефремов полностью раскаялся и признал вину, писал NEWS.ru.