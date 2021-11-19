Производитель заявил об отсутствии смертей от вакцинации «Спутником V»

Случаев смерти после введения вакцины «Спутник V» в России не зарегистрировано. Кроме того, их нет и в Аргентине, где использовано уже более пяти миллионов доз препарата, заявил замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов, передаёт ТАСС. Он добавил, что независимые эксперты из разных стран не выявили серьёзных побочных эффектов от применения российского препарата.

У нас не зарегистрировано ни одного случая [смерти], который бы комиссия рассмотрела и показала бы, что он связан с вакцинацией. Более того, у нас есть более 5 млн доз введения в Аргентине и у нас там нет <...> смертельных случаев. То есть у нас есть независимая экспертиза, которая есть в Венгрии, Аргентине, которая есть в разных странах, — сказал Логунов, выступая на III Московском конгрессе кардиологов.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19 SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, которая сейчас проходит клинические исследования. Россиянам моложе 60 лет глава Центра им. Гамалеи порекомендовал ревакцинироваться «Спутником Лайт», а старшему поколению он посоветовал использовать две дозы «Спутника V».

Вакцинация от коронавируса ведётся во всех регионах РФ. Используются четыре зарегистрированные вакцины — «Спутник V» и «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».