Программисты разыграют 1,8 млн рублей на хакатоне в Сибири

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Программисты разыграют 1,8 млн рублей на хакатоне проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» в Сибирском федеральном округе. Участники посоревнуются в решении трёх кейсов на основе методов искусственного интеллекта. Турнир пройдёт с 15 по 17 июля на площадке «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа Томск».

Фото: пресс-служба РАЭК

Так, Федеральная служба по аккредитации предложила разработать интеллектуальную карту рынка безопасных товаров. По заданию от ООО «Диджитал Консалтинг Солюшнс» нужно будет предсказать уровень заражения вирусом в условиях пандемии COVID-19 в городах России. Кейс от ООО «Международная Академия исследования лжи» — определить уровень стресса с помощью полиграфа.

Приятно наблюдать за тем, как наш проект набирает обороты и с каждым мероприятием объединяет всё больше талантливых и целеустремлённых людей со всех уголков нашей необъятной страны. Уверен, что предстоящее мероприятие не станет исключением и мы познакомимся с большим количеством интересных участников и их историй, а также увидим нетривиальные решения поставленных задач, — сказал заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

6 июля начался региональный чемпионат «Цифрового прорыва» в Дагестане. Турнир продлится до 4 августа, его участники будут разрабатывать модели прогнозирования дорожно-транспортных происшествий.