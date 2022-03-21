Профсоюз Шереметьево рекомендовал работникам отрасли готовиться к простою

Почти весь южный комплекс аэропорта Шереметьево приостановил работу из-за того, что самолёты российских авиакомпаний практически перестали летать за границу, а воздушные суда иностранных перевозчиков — в Россию. Об этом NEWS.ru сообщил президент Шереметьевского профсоюза лётного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов. По его словам, вынужденный простой, скорее всего, продлится, пока действуют санкции.

Южный комплекс аэропорта Шереметьево состоит из трёх терминалов — D, E и F. F на ремонте, потом закрыли E, а сейчас закрыли D. То есть фактически весь южный блок остановлен, потому что произошло очень резкое сокращение пассажирских перевозок. Поэтому, чтобы сократить расходы, аэропорт вынужден пойти на такие меры. Это и [расходы на] электричество, и охрану, и работу многих-многих служб. Такая процедура предусмотрена Трудовым кодексом. К подобному следует готовиться всем — нам грозит сокращение доходов и бедность. Сколько ещё это продлится — зависит от того, как долго продлится спецоперация на Украине, как долго продлятся санкции, как долго будут закрыты границы воздушного пространства, — пояснил Дельдюжов.

При этом президент ШПЛС отметил, что в авиакомпаниях пока не принимали подобных мер. Дельдюжов добавил, что сейчас продумываются разные варианты, в том числе «пытаются создать хаб в Сочи, откуда планируется летать на Superjet, потому что у них нет угрозы ареста за границей».

На Airbus и Boeing, которые под угрозой санкций, будут летать по России. Со всей страны на них планируется подвоз пассажиров в Сочи, а оттуда они уже полетят на Superjet, допустим, в Турцию, Египет и другие страны, которые не закрывали воздушные границы для российских авиакомпаний. Но Superjet — достаточно маленький самолёт, и у него ограниченная дальность, он может выполнять рейсы до пяти часов полёта, а дальше, допустим, в Таиланд или Вьетнам, уже просто не долетит, — резюмировал лидер профсоюза.

Ранее стало известно, что с 16 марта на фоне введения санкций против авиаотрасли РФ и снижения числа международных рейсов аэропорт Шереметьево отправил своих сотрудников в вынужденный простой. По данным «Известий», пока речь идёт о 40% всего персонала, или «шести-семи тысячах человек». Им будут платить две трети от оклада. Срок, на который персонал отстранили от работы, не оговаривается.

Работники гражданской авиации уже в конце февраля стали испытывать трудности от санкций стран Запада, введённых из-за происходящего на Украине. Закрытие неба над Европой и Северной Америкой, а также запрет на поставки, лизинг, обслуживание и страхование самолётов грозит долгосрочной стагнацией отрасли из-за невозможности оперативного разворачивания производства отечественных воздушных судов и зависимости от иностранных производителей. NEWS.ru подробно рассказывал о перспективах российского воздушного флота в нынешней ситуации.