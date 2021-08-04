Профессора ВШЭ обвинили в сексуальных домогательствах

Четыре студентки Высшей школы экономики обвинили преподавателя в сексуальных домогательствах. Об этом сообщило издание Doxa со слов учащихся.

По словам пострадавших, преподаватель заводил неформальные отношения со студентками и приглашал их на свидания в кино, а также к себе домой. По данным издания, мужчина неоднократно вёл непристойные переписки в Telegram.

Летом 2020 года студентки обратились в деканат с письменным заявлением, они также четыре раза свидетельствовали о пережитом опыте на личных встречах с руководством вуза. Преподаватель при этом на проведённых очных ставках отрицал свою вину.

Реакция последовала со стороны проректора вуза, который отвечает за обеспечение безопасности, он заявил, что будет «поддавливать» преподавателя.

Сарафанное радио работает очень сильно. Потихонечку я буду его поддавливать. С ним была жёсткая профилактическая беседа, — сообщил он.

На данный момент профессор продолжает работать в качестве преподавателя в ВШЭ.

Ранее скандал с домогательствами стал причиной ухода со своего поста главы американской компании — разработчика видеоигр Blizzard Аллена Брэка. Его место займут сразу два руководителя.