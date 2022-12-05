Профессор раскрыл влияние COVID-19 на скачок заболеваемости гриппом Профессор Чумаков: долгое отсутствие эпидемий гриппа снизило иммунитет населения

Фото: Сергей Булкин/NEWs.ru

Заболеваемость гриппом в этом сезоне может вырасти в полтора-два раза из-за того, что коллективный иммунитет населения к нему снизился из-за COVID-19, рассказал «360» профессор Петр Чумаков. Он уточнил, что коронавирус во время пандемии вытеснил грипп, из-за чего эпидемии этого заболевания длительное время не случались, что негативно сказалось на иммунитете россиян. Также эксперт отметил, что из-за COVID-19 сейчас много детей, которые никогда не болели гриппом, а потому они легче им заражаются и тяжелее его переносят.

В течение двух лет до этого эпидемий гриппа не было совсем из-за того, что его вытеснил ковид. За это время у людей сильно снизился коллективный иммунитет. <...> Сейчас очень много детей, которые никогда не сталкивались с гриппом, и они тоже внесут большой вклад в рост заболеваемости. Но ничего драматичного тем не менее нет, — рассказал Чумаков.

Профессор уточнил, что рост заболеваемости в полтора-два раза не является слишком большим. Он также добавил, что прививаться поздно, так как эпидемия уже началась, а вакцине, чтобы подействовать, нужно несколько недель. Чумаков посоветовал людям из групп риска носить маски и реже бывать в людных местах, а в следующем году вовремя вакцинироваться.

Заслуженный врач России Геннадий Онищенко ранее заявил, что на распространение свиного гриппа повлияли ослабленный после коронавируса иммунитет и стресс. Он назвал болезнь достаточно агрессивной с точки зрения клинических проявлений. По словам Онищенко, для эффективной борьбы с ростом заболеваемости нужно довести число привитых хотя бы до 70 млн человек.