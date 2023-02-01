Проездной билет в Европу: как россиянки ищут супруга-иностранца Девушки в РФ все активнее задействуют замужество как способ эмиграции в другие страны

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Россиянки начали чаще пытаться выйти замуж за иностранцев на фоне обострения отношений РФ со странами Запада. Такой тренд обнаружили брачные агентства. Их представители утверждают: подобный разворот в личной жизни дает шанс, помимо всего прочего, эмигрировать и обосноваться в другом государстве на вполне законных основаниях. Найти перспективного итальянца, серба или француза пытаются не только москвички, но и жительницы российской глубинки. Одним удается вытянуть счастливый билет, жизнь других подчас превращается в настоящий кошмар. Подробности — в материале NEWS.ru.

«Как проездной билет»

Оксана работала менеджером по продажам в одной из фирм в Москве. За ее плечами — неудачный брак и, как она сама признается, едва ли не тотальное разочарование в мужчинах. Однако случай с близкой подругой, которой удалось познакомиться с французом и выйти за него замуж, стал для женщины хорошим примером и мотиватором. Она обратилась в службу знакомств, и результат не заставил себя долго ждать.

На самом деле, как это часто бывает, все сошлось в одной точке: рассталась с мужем, затем, на фоне ухода западных компаний из России, осталась без работы. Но судьба все же не стала окончательно отворачиваться от меня: вскоре я познакомилась с итальянцем, а затем и переехала к нему, — рассказал NEWS.ru Оксана.

По ее словам, предстоящим летом она планирует выйти замуж. При этом в Россию возвращаться пока не планирует.

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История Оксаны только на первый взгляд может показаться сказочной. На самом деле, как утверждают представители брачных агентств, после начала специальной военной операции и возникшей геополитической эскалации многие российские женщины начали активнее стремиться найти себе партнеров за рубежом.

Елена Лещенко называет себя профессиональной свахой. Она руководит созданной несколько лет назад службой знакомств. По ее словам, зарубежные женихи всегда пользовались спросом у российских женщин, а в последние месяцы соответствующий интерес начал заметно расти.

Надо понимать, что женщины ищут иностранцев не просто потому, что они иностранцы, что это какая-то экзотика. Чаще всего доминирующий мотив — возможность начать строить новую жизнь в новой стране. Наступившая в России реальность, чего уж кривить душой, нравится далеко не всем: вот некоторые женщины и решили совместить приятное с полезным. Многие мои клиентки сейчас активно знакомятся и с европейцами, и с азиатами. Немало тех, кто сейчас уезжает в Турцию: но одно дело просто мыкаться там, пытаясь получить вид на жительство, и совсем другое — приехать туда в статусе законной супруги, — рассказала Елена.

По ее словам, иногда случаются и не совсем приятные истории. Например, одна из клиенток собеседницы NEWS.ru, которая выстроила серьезные отношения с мужчиной из Калининграда, «бегом нашла партнера-европейца и уехала».

Не секрет, что некоторые расценивают подобные связи как условный проездной билет в Европу. Лично я такие ходы не приветствую: очень часто они заканчиваются печально. Знаю истории, когда жизнь уехавших за границу превращалась в кошмар — их партнеры распускали руки, и женщинам приходилось в буквальном смысле сбегать обратно на родину, — пояснила собеседница NEWS.ru.

Эксперт в сфере межличностных отношений Наталья Желтова пояснила NEWS.ru, что в нынешней ситуации нет ничего экстраординарного.

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Некоторые размышляют так: убегу из России, оставлю все проблемы там. Но так редко бывает, чаще всего вопросы никуда не деваются, более того, за границей возникают новые. Но спрос на иностранных женихов сегодня высок как никогда — люди хотят строить свою жизнь несмотря на то, что происходит в мире, — указала Желтова.

В то же время, отметила она, построение отношений с иностранцами требует немало усилий — причем вопрос упирается не только в языковой барьер.

Это совсем разный менталитет, традиции и устои. Простите, но не стоит воспринимать мужика исключительно как вагон, который увезет тебя в какую-то принципиально новую и безоблачную жизнь, — говорит Желтова.

Согласно результатам исследования, проведенного ранее единой службой знакомств и общения «Мамба», стать женой иностранного гражданина готовы 87% респонденток в России. В основном (42%) женщины придерживаются мнения, что за границей их ожидает стабильный средний доход, а 7% опрошенных уверены, что ничего особенного в других странах нет.

Примечательно, что по мнению половины участниц опроса, внешность, характер иностранцев и российских мужчин ничем не отличаются, а 14%, напротив, склонны считать, что иностранные граждане даже уступают в этом россиянам.

Русские в цене

Другой тренд, на который обращают внимание участники рынка, заключается в том, что события в мире не обернулись «русофобией в сфере знакомств».

Если кто-то считает, что ценить и любить россиянок стали значительно меньше, то это не так. Наши женщины всегда очень ценились и ценятся сегодня, — заявила в разговоре с NEWS.ru основательница международного брачного агентства «АннаРоза» Анна Ткаченко.

Однако, по ее словам, санкции все же внесли свою негативную лепту — гражданам России стало сложнее перемещаться по миру. Поэтому с россиянками все активнее конкурируют девушки с Украины — сегодня при наличии биометрических паспортов они могут свободно перемещаться по всем странам Евросоюза.

В этом плане им значительно легче: легче организовать первую встречу, легче выстроить дальнейшие отношения. У нас же сейчас с этим серьезные проблемы: порой первое свидание с европейцами приходится организовывать на «нейтральной территории». Например, в Турции, — пояснила Ткаченко.

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Она признает, что сегодня некоторые женщины хотят при помощи удачного знакомства с иностранцами «сразу убить двух зайцев»: построить личную жизнь и эмигрировать. Однако подобная мотивация редко имеет хеппи-энд, говорит собеседница NEWS.ru.

По оценкам Ткаченко, познакомиться с иностранцами сегодня желают в первую очередь состоявшиеся женщины. Они, как правило, уже сумели сделать карьеру, неплохо зарабатывают, некоторые из них успели побывать в браке и имеют детей. Многие решили поискать партнера-иностранца, вдохновившись примером знакомых.

Ткаченко говорит, что чаще всего с россиянками знакомятся французы, сербы, испанцы, итальянцы, корейцы и японцы. Ранее завязать отношения с уроженками из РФ стремились американцы, но «визовый вопрос» и тут все испортил — въехать в США в нынешних условиях стало крайне затруднительно.