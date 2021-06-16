Проценко рассказал о привившихся россиянах с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/797713ea-cf13-11eb-ae12-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный врач ГКБ № 40 (больница в Коммунарке) Денис Проценко заявил, что большинство пациентов его клиники с коронавирусом успели получить только одну дозу вакцины. В прямом эфире в Instagram он отметил, что подобная статистика ведётся с 30 декабря 2020 года.

На данный момент через наши руки прошли 136 пациентов, которые так или иначе участвовали в вакцинации. Большинство из этих пациентов — это те, которые получили первый компонент, — отметил главврач Коммунарки.

По его словам, всего с того дня в Коммунарке лечилось от смертоносной инфекции почти 23,3 тысячи человек.

Получилось, что тот анализ, который мы проходили, это 0,6% от пролеченных больных. Но мы ещё проанализировали среднее время от прививки до госпитализации — получилось 5,6 дней, а мы помним, что иммунитет устойчивый появляется после второго компонента через 14 дней, — подчеркнул Проценко.

Ранее стало известно, что инкубационный период коронавируса сократился до 4–5 дней. Об этом заявил Денис Проценко. Он отметил, что при этом клиническая картина серьёзно не поменялась. Проценко прокомментировал взрыв заболеваемости смертоносной инфекцией в России. По его мнению, сложно утверждать, что он связан с индийским штаммом.