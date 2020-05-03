Проценко рассказал, когда следует делать КТ-осмотр пациента с COVID-19

https://static.news.ru/photo/55faacf4-8d12-11ea-a762-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что проведение компьютерной томографии (КТ) у пациентов с COVID-19 оправдано на четвёртый-пятый день заболевания.

Об этом он сообщил в интервью Наиле Аскер-задев эфире телеканала «Россия-24». По его словам, проводить КТ-осмотр на четвертый-пятый день заболевания нужно потому, что клинические изменения в лёгких пациента происходят не сразу.

Если мы в первый день появления пойдем с вами на КТ, с вероятностью в 95-99% изменений в легких еще никаких не будет. А вот на 4-5 день появится то, что, наверное, уже все знают, — симптом матового стекла, — сказал главврач.

Он отметил, что делать компьютерную томографию следует при наличии нескольких симптомов, а не только повышенной температуры.

Компьютерная томография, рентген - для нас очень важный инструмент для определения тактики лечения и опять косвенного подтверждения COVID-инфекции, — заявил он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что главврач 40-й московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что протоколы для лечения коронавируса в России основаны не на доказательной медицине, а на опыте китайских врачей.