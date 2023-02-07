Пробывшему на свободе полтора года маньяку продлили арест Скопинский маньяк Мохов останется под арестом до 1 марта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Виктору Мохову продлили срок ареста на 24 дня, передает пресс-секретарь Скопинского районного суда. Скопинский маньяк был заключен под стражу в сентябре 2022 года. Его обвиняют в сокрытии убийства, которое произошло у него дома.

В связи с тем, что срок содержания обвиняемого Мохова под стражей недостаточен для проведения предварительного следствия и обстоятельства, учтенные судом при избрании Мохова меры пресечения, связанной с его изоляцией от общества, не изменились и не отпали, судом был продлен срок содержания под стражей обвиняемого на 24 дня, до 1 марта 2023 года включительно, — указано на сайте суда.

С 2005 года Мохов провел на свободе всего полтора года. В 2000 году он заточил в бункере 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину. До 2004 года он насиловал девушек. Одна из пострадавших родила от него двоих детей, которых Мохов подбросил в ближайшие подъезды многоэтажек.

3 марта 2021 года мужчина вышел на свободу, но суд запретил ему посещать массовые мероприятия, а после также наложил запрет на общение с журналистами.

2 августа в его доме произошло убийство. Вместе с двумя знакомыми Мохов у себя выпивал, отмечая День ВДВ. Он заподозрил, что один из гостей украл у него гуся, из-за чего разразился скандал. Другой гость попытался заступиться за Мохова и случайно убил его оппонента. Труп Мохов и его товарищ решили скрыть. Собутыльник позже во всем признался и подтвердил, что Мохов помогал ему прятать тело.

Сначала Мохова отправили под домашний арест, но позже выяснилось, что с помощью интернета он общался с одним из свидетелей дела об убийстве. С 1 сентября скопинский маньяк находится под стражей.