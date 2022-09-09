Суд отказался выпускать «скопинского маньяка» из СИЗО Рязанский суд оставил в силе решение о заключении «скопинского маньяка» под стражу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рязанский областной суд оставил в силе заключение под стражу Виктора Мохова (известный как «скопинский маньяк») по делу об укрывательстве убийства, сообщает РИА Новости со ссылкой собственного корреспондента из зала суда. Суд заключил под стражу Мохова за нарушение правил домашнего ареста по делу об укрывательстве преступления.

В августе Скопинский районный суд отправил Мохова под домашний арест по 7 октября включительно по делу об укрывательстве преступления. 1 сентября за нарушение условий домашнего ареста меру пресечения заменили на содержание под стражей. Это решение пытался оспорить в суде адвокат Мохова.

Суд апелляционной инстанции... постановил: постановление Скопинского районного суда... оставить без изменения, — озвучил решение судья.

Отмечается, что сам Моховой принимал участие в заседании по видеоконференцсвязи.

Новое дело в отношении «скопинского маньяка» было возбуждено в августе 2022 года. По версии следствия, он помогал скрыть следы убийства, которое было совершено в его доме 2 августа. Мохов сознался в том, что помог ему перенести тело потерпевшего во двор старого дома, где его обнаружили полицейские

Ранее сообщалось, что суд отправил Мохова в СИЗО из-за нарушения домашнего ареста, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Рязанской области. Мохов проходит по делу о сокрытии убийства.