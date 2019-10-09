https://static.news.ru/photo/de49f066-ea6e-11e9-8693-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Фигуранту дела Baring Vostok Алексею Кордичеву, признавшему свою вину, продлён срок содержания под домашним арестом. Соответствующее решение вынесено Басманным судом Москвы.

Мера пресечения, избранная Кордичеву, будет действовать до 13 января, сообщает « Интерфакс ».

Накануне стало известно, что Кордичеву назначили амбулаторную психиатрическую экспертизу. Специалисты должны установить, имеется ли у него какое-либо хроническое неврологическое заболевание.

Экс-банкир — единственный из всех фигурантов дела, кто дал признательные показания по делу. Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви назвал их «неправдивыми или частично обманчивыми». При этом добавил, что претензий из-за этого к Кордичеву не имеет.

Ранее News.ru писал, что суд продлил сроки содержания под домашним арестом Калви и советнику фонда по финансовым услугам Филиппу Дельпалю. Кроме того, арестовано всё российское имущество фигурантов дела.