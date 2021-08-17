Привившимся «Спутником V» россиянам разрешили въезд на курорты Таиланда

Российским туристам, которые привились от коронавируса вакциной «Спутник V», власти Таиланда разрешили въезд в туристические районы страны. Об этом сообщается на сайте посольства РФ в королевстве.

Национальный комитет по борьбе с COVID-19 в принципиальном плане одобрил включение «Спутник V» в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которым позволяет прибывать в Таиланд по программе «песочниц», — говорится в сообщении.

В дипмиссии добавили, что детали и сроки вступления указанного решения в силу в настоящее время прорабатываются профильными ведомствами Таиланда.

Ранее сообщалось, что 1 июля власти острова Пхукет официально открыли его для туристов и граждан Таиланда, привитых от коронавируса. Он стал первой территорией королевства, где иностранцам не нужно находиться на карантине.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) предположили, что для соотечественников курорты Таиланда станут доступны предстоящей осенью.