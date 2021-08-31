Присяжные признали бизнесмена Быкова виновным в организации двух убийств

В Красноярске суд присяжных признал бизнесмена Анатолия Быкова виновным в двойном убийстве в 1994 году. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокаты Быкова настояли на суде присяжных, рассчитывая на объективное рассмотрение дела, которое они считают политическим. В коллегию входили шесть человек.

Быкова задержали в начале мая 2020 года. По версии следствия, в 1994-м он поссорился с одним из членов возглавляемой им преступной группы. Через некоторое время после конфликта был взорван автомобиль Быкова. Бизнесмен расценил это как покушение на свою жизнь и организовал убийство оппонента и его близкого друга. 24 июля 1994 года их расстреляли из автомата и пистолета подручные бизнесмена — Сергей Бакуров и Владимир Чучков.

Кроме того, в отношении Быкова расследуются ещё два уголовных дела: о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства предпринимателя в 2004 году. Помимо этого, бизнесмен подозревается в неуплате налогов на сумму свыше 65 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в 2004 году Быков поручил своему знакомому убить предпринимателя, пообещав за это $50 тысяч. После убийства он выплатил вознаграждение, но в значительно меньшем размере.