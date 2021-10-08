Число случаев COVID-19 за неделю в России стало максимальным в 2021 году

За последние семь дней в России выявлено 188 829 новых случаев заражения коронавирусом. Это является максимальным показателем за неделю в 2021 году. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

На прошлой неделе было зафиксировано 65 623 случая заражения коронавирусом. Прирост составил 14%. В 2020 году максимальный недельный показатель был зарегистрирован в конце декабря.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в России выявлено 28 647 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели более 7,7 млн человек.

За 24 часа из российских больниц по выздоровлении выписали 17 274 пациента. Общее количество выздоровевших к настоящему времени превышает 6,8 млн человек.

Жертвами инфекции за сутки стали 962 человека. Число умерших находится выше отметки в 900 человек на протяжении последних пяти дней. Всего от коронавируса скончались 216 415 россиян.

Лидером по уровню заболеваемости и смертности от COVID-19 в стране остаётся Москва. За сутки в столице зафиксировано 4610 случаев заражения. Скончались 72 заболевших. В Санкт-Петербурге коронавирус был выявлен у 2822 человек (64 умерли), Подмосковье — 2026 (6 умерли), в Самарской области — у 687 (18 умерли), в Нижегородской области — у 641 (35 умерли), в Воронежской области — у 630 (23 умерли).

Ранее в Росстате подсчитали, что в России за август умерли 49 389 человек, заразившихся коронавирусом. При этом в ведомстве предположили, что основной причиной смерти COVID-19 стал примерно у пяти тысяч человек. Ещё у 1254 пациентов коронавирус повлиял на развитие других болезней и ускорил наступление смерти, а у 4555 заболевших вирус был сопутствующим заболеванием, но не повлиял на летальный исход.