Принудительное выселение: вредно ли кесарево сечение для ребёнка

Наличие у женщин подтверждённого коронавируса во время родов — показание для операции кесарева сечения, об этом говорится в рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. По данным в Минздрава, в России процент таких оперативных вмешательств уже составляет более 20%. В том числе из-за пандемии, он продолжает расти. По информации медиков, у больных коронавирусом на 17% повышается риск кесарева сечения и преждевременных родов. Врачи оценивают эту хирургическую операцию неоднозначно. С одной стороны — надрез матки помогает избежать гипоксии и родовых травм. С другой — негативно влияет на здоровье ребёнка. Такие дети растут более болезненными и хуже адаптируются в мире. NEWS.ru при помощи специалистов разобрался в плюсах и минусах такого способа родоразрешения.

Этих детей сразу видно

Впервые в мире кесарево сечение применили в Германии в XVII веке. В России разрез на матке сделал хирург Иоганн-Фридрих Эразмус в середине XVIII века. Широко применять этот метод начали в середине прошлого столетия. С появлением антибиотиков смертность после такой операции снизилась почти до нуля. Сегодня в некоторых странах большая часть детей появляются на свет путём кесарева сечения. Так в Бразилии таких около 56%, в Египте — 50%, в Италии — 47%, России более 20%.

В большинстве государств сегодня процент кесарево сечения выше, чем рекомендуют медики. Общая позиция мирового экспертного сообщества — оптимальное количество таких операций должно быть от 10 до 15% в любой стране. В этом диапазоне находятся Казахстан, Саудовская Аравия, Украина, Ирак.

В некоторых государствах женщина самостоятельно может выбрать способ родоразрешения. Такая политика существует в Испании, Италии, Франции, США. В России кесарево сечение делают по показаниям. К ним относятся клинически узкий таз, отслойка плаценты, выпадение пуповины, слабость родовой деятельности.

Современные технологии позволяют проводить подобную операцию с минимальным риском для женщины. Шов быстро заживает, вероятность занесения инфекции через разрез — минимальна. А вот для ребёнка такой способ появления на свет может иметь отдаленные негативные последствия.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Данное вмешательство негативно влияет на физическое и психическое здоровье детей. Это подтверждают многочисленные научные работы. Так в журнале «Педиатрическая Фармакология» было опубликовано исследование украинских врачей «Сравнительная оценка развития детей, рожденных с помощью кесарева сечения и путём естественных родов». Проанализировав несколько групп детей, ученые выяснили, что младенцы, которые появились на свет искусственным путём «имеют более высокий риск развития неврологической патологии, болезней органов дыхания, аллергических болезней». Также у «кесарят» в 1,5 раза чаще встречается интеллект ниже среднего.

Исследователи из Казанского государственного медицинского университета под руководством врача Ирины Николаевой также исследовали эту тему. Медики выяснили, что у детей, рождённых оперативным путём, в течение первого года чаще развивается хроническая диарея. В период раннего возраста они имеют более высокий риск развития атопических заболеваний, анемии, чаще болеют острыми респираторными инфекциями.

«Установлено, что у таких детей колонизация кишечника бактероидами, лактобациллами, и бифидобактериями происходит в более поздние сроки »..." Недостаточная микробная экспозиция в период формирования кишечной микробиоты, приводит к дисбалансу иммунного ответа, что может стать причиной более высокой частоты развития у таких детей развития аллергических, аутоиммунных и воспалительных заболеваний«, — объясняется в научной статье.

Психологические особенности «кесарят» исследовали учёные из Иркутского государственного университета в статье «Особенности умственного и психомоторного развития детей раннего возраста, рождённых с помощью абдоминального способа родоразрешения». Авторы научной работы сделали вывод, что такие дети обладают более низким уровнем развития пространственного мышления, недостаточным вниманием, низкой переключаемостью и высокой истощаемостью процессов внимания.

Действия ребёнка отличаются неуверенными и неточными движениями. В 40% случаев такие дети равнодушны к новому. Это сочетается с эмоциональной возбудимостью и колебаниями настроения. Рождённые естественным путём дети напротив, активно познают мир«, — говориться в исследовании.

Выводы учёных подтверждает в беседе с NEWS.ru педиатр, инфекционист Евгений Тимаков. В процессе естественных родов у младенца вырабатываются гормоны стресса — адреналин, норадреналин, гормоны надпочечников. Благодаря ним он лучше адаптируется к новому для себя миру. При кесаревом сечении такого не происходит.

Операция по родоразрешению негативно влияет на нервную систему. Идет резкая смена давления, у малыша чаще бывают срывы адаптации нервной системы, неправильное формирование многих навыков. Вегетативная нервная страдает, дети плохо адаптируются к физическим нагрузкам и агрессивным формам внешней среды. Нарушения остаются и во взрослом возрасте. Даже при небольших физических нагрузках могут возникать головные боли. Евгений Тимаков врач-инфекционист, вакцинолог и педиатр врач-инфекционист, вакцинолог и педиатр

Проходя через естественные родовые пути ребенок «забирает» микробиоту матери (совокупность микроорганизмов человека). Если происходит операция, здорового обмена не происходит. Из-за этого у «кесарят» чаще возникают проблемы желудочно-кишечного тракта, например, колики. Во взрослом возрасте у них чаще бывают гастрит и язва.

Эти дети требуют большего внимания, большего наблюдения и коррекции. После рождения им назначаются БАД дополнительно, чтобы была правильно сформирована микробиота. Для них важно максимально сохранить грудное вскармливание, чтобы сформировалась нормальная микрофлора кишечника, — сообщил Тимаков.

Операция, спасшая много жизней

McPHOTOf/blickwinkel/Global Look press

В 70-е годы XX века в СССР только 1,5% родов происходили в результате кесарева сечения. В этот исторический период материнская смертность была в 10 раз выше, чем сегодня. А детская — в шесть-семь раз. Также были распространены родовые травмы, в результате которых дети оставались инвалидами. Когда врачи массово стали делать операции по извлечению плода, это спасло миллионы жизней, сообщил NEWS.ru акушер-гинеколог, профессор, заслуженный деятель науки РФ Владимир Серов.

Сама по себе операция не вредна для ребёнка, сообщает профессор. В первые дни такие дети, действительно, более вялые, но уже через неделю их состояние нормализуется. Плохое здоровье таких младенцев врач объясняет тем, что ребёнок или мать были больны изначально. Это и стало причиной операции. Например, у младенца был внутриутробный сепсис, его извлекли и вылечили. Но последствия остались.

Существенных различий между младенцами, рожденными в результате естественных родов и кесарева сечения не видит и Елена Кешишян, руководитель Центра коррекции развития детей раннего возраста в НИИ Клинической педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева. Она пояснила NEWS.ru, что такие дети «прекрасно компенсируются и развиваются», если с ними занимаются родители и педагоги. Всю нужную микрофлору они получают от контакта с матерью и молока. Там самым он компенсирует то, что не получил во время родов.

Существуют научные исследования, которые указывают на то, что у «кесарят» с матерью не формируется тесной психологической связи. Чтобы этого избежать, матери необходимо уделять такому младенцу больше внимания: кормить грудью, больше держать на руках, сообщает Елена Кешишян. Если эти условия будут соблюдены, то психологическая связь установится на должном уровне.

В 2017 году в Швеции было проведено исследование зависимости школьной успеваемости детей. Сравнили школьников, которые появились на свет естественным путём и в результате операции. Результаты исследования показали, что различия в школьной успеваемости у детей практически отсутствуют. То есть показатель настолько мал, что трактовать его нужно с осторожностью.



