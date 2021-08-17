Принудительное выселение: вредно ли кесарево сечение для ребёнка

Наличие у женщин подтверждённого коронавируса во время родов — показание для операции кесарева сечения, об этом говорится в рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. По данным в Минздрава, в России процент таких оперативных вмешательств уже составляет более 20%. В том числе из-за пандемии, он продолжает расти. По информации медиков, у больных коронавирусом на 17% повышается риск кесарева сечения и преждевременных родов. Врачи оценивают эту хирургическую операцию неоднозначно. С одной стороны — надрез матки помогает избежать гипоксии и родовых травм. С другой — негативно влияет на здоровье ребёнка. Такие дети растут более болезненными и хуже адаптируются в мире. NEWS.ru при помощи специалистов разобрался в плюсах и минусах такого способа родоразрешения.
Этих детей сразу видно
Впервые в мире кесарево сечение применили в Германии в XVII веке. В России разрез на матке сделал хирург Иоганн-Фридрих Эразмус в середине XVIII века. Широко применять этот метод начали в середине прошлого столетия. С появлением антибиотиков смертность после такой операции снизилась почти до нуля. Сегодня в некоторых странах большая часть детей появляются на свет путём кесарева сечения. Так в Бразилии таких около 56%, в Египте — 50%, в Италии — 47%, России более 20%.
В большинстве государств сегодня процент кесарево сечения выше, чем рекомендуют медики. Общая позиция мирового экспертного сообщества — оптимальное количество таких операций должно быть от 10 до 15% в любой стране. В этом диапазоне находятся Казахстан, Саудовская Аравия, Украина, Ирак.
В некоторых государствах женщина самостоятельно может выбрать способ родоразрешения. Такая политика существует в Испании, Италии, Франции, США. В России кесарево сечение делают по показаниям. К ним относятся клинически узкий таз, отслойка плаценты, выпадение пуповины, слабость родовой деятельности.
Современные технологии позволяют проводить подобную операцию с минимальным риском для женщины. Шов быстро заживает, вероятность занесения инфекции через разрез — минимальна. А вот для ребёнка такой способ появления на свет может иметь отдаленные негативные последствия.
Данное вмешательство негативно влияет на физическое и психическое здоровье детей. Это подтверждают многочисленные научные работы. Так в журнале «Педиатрическая Фармакология» было опубликовано исследование украинских врачей «Сравнительная оценка развития детей, рожденных с помощью кесарева сечения и путём естественных родов». Проанализировав несколько групп детей, ученые выяснили, что младенцы, которые появились на свет искусственным путём «имеют более высокий риск развития неврологической патологии, болезней органов дыхания, аллергических болезней». Также у «кесарят» в 1,5 раза чаще встречается интеллект ниже среднего.
Исследователи из Казанского государственного медицинского университета под руководством врача Ирины Николаевой также исследовали эту тему. Медики выяснили, что у детей, рождённых оперативным путём, в течение первого года чаще развивается хроническая диарея. В период раннего возраста они имеют более высокий риск развития атопических заболеваний, анемии, чаще болеют острыми респираторными инфекциями.
«Установлено, что у таких детей колонизация кишечника бактероидами, лактобациллами, и бифидобактериями происходит в более поздние сроки »..." Недостаточная микробная экспозиция в период формирования кишечной микробиоты, приводит к дисбалансу иммунного ответа, что может стать причиной более высокой частоты развития у таких детей развития аллергических, аутоиммунных и воспалительных заболеваний«, — объясняется в научной статье.
Психологические
Действия ребёнка отличаются неуверенными и неточными движениями. В 40% случаев такие дети равнодушны к новому. Это сочетается с эмоциональной возбудимостью и колебаниями настроения. Рождённые естественным путём дети напротив, активно познают мир«, — говориться в исследовании.
Выводы учёных подтверждает в беседе с NEWS.ru педиатр, инфекционист Евгений Тимаков. В процессе естественных родов у младенца вырабатываются гормоны стресса — адреналин, норадреналин, гормоны надпочечников. Благодаря ним он лучше адаптируется к новому для себя миру. При кесаревом сечении такого не происходит.
Операция по родоразрешению негативно влияет на нервную систему. Идет резкая смена давления, у малыша чаще бывают срывы адаптации нервной системы, неправильное формирование многих навыков. Вегетативная нервная страдает, дети плохо адаптируются к физическим нагрузкам и агрессивным формам внешней среды. Нарушения остаются и во взрослом возрасте. Даже при небольших физических нагрузках могут возникать головные боли.
Проходя через естественные родовые пути ребенок «забирает» микробиоту матери (совокупность микроорганизмов человека). Если происходит операция, здорового обмена не происходит. Из-за этого у «кесарят» чаще возникают проблемы желудочно-кишечного тракта, например, колики. Во взрослом возрасте у них чаще бывают гастрит и язва.
Эти дети требуют большего внимания, большего наблюдения и коррекции. После рождения им назначаются БАД дополнительно, чтобы была правильно сформирована микробиота. Для них важно максимально сохранить грудное вскармливание, чтобы сформировалась нормальная микрофлора кишечника, — сообщил Тимаков.
Операция, спасшая много жизней
В 70-е годы XX века в СССР только 1,5% родов происходили в результате кесарева сечения. В этот исторический период материнская смертность была в 10 раз выше, чем сегодня. А детская — в шесть-семь раз. Также были распространены родовые травмы, в результате которых дети оставались инвалидами. Когда врачи массово стали делать операции по извлечению плода, это спасло миллионы жизней, сообщил NEWS.ru акушер-гинеколог, профессор, заслуженный деятель науки РФ Владимир Серов.
Сама по себе операция не вредна для ребёнка, сообщает профессор. В первые дни такие дети, действительно, более вялые, но уже через неделю их состояние нормализуется. Плохое здоровье таких младенцев врач объясняет тем, что ребёнок или мать были больны изначально. Это и стало причиной операции. Например, у младенца был внутриутробный сепсис, его извлекли и вылечили. Но последствия остались.
Существенных различий между младенцами, рожденными в результате естественных родов и кесарева сечения не видит и Елена Кешишян, руководитель Центра коррекции развития детей раннего возраста в НИИ Клинической педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева. Она пояснила NEWS.ru, что такие дети «прекрасно компенсируются и развиваются», если с ними занимаются родители и педагоги. Всю нужную микрофлору они получают от контакта с матерью и молока. Там самым он компенсирует то, что не получил во время родов.
Существуют научные исследования, которые указывают на то, что у «кесарят» с матерью не формируется тесной психологической связи. Чтобы этого избежать, матери необходимо уделять такому младенцу больше внимания: кормить грудью, больше держать на руках, сообщает Елена Кешишян. Если эти условия будут соблюдены, то психологическая связь установится на должном уровне.
В 2017 году в Швеции было проведено исследование зависимости школьной успеваемости детей. Сравнили школьников, которые появились на свет естественным путём и в результате операции. Результаты исследования показали, что различия в школьной успеваемости у детей практически отсутствуют. То есть показатель настолько мал, что трактовать его нужно с осторожностью.