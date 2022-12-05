Прилепин заявил, что в каждом регионе будет новая волна мобилизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Захар Прилепин

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин заявил, что в каждом регионе будет новая скрытая волна мобилизации. По его словам, когда люди поймут, что их мобилизуют в любом случае, они осознают, что лучше идти служить через штабы партии, передает RTVI.

В каждом регионе так или иначе будет новая скрытая волна мобилизации. Когда люди поймут, что их мобилизуют в любом случае, они поймут, что лучше идти служить через наши штабы, через «Справедливую Россию — За Правду», — сказал Прилепин.

28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации. Глава ведомства заявил, что установленное задание по набору 300 тысяч человек выполнено. Министр добавил, что никаких дополнительных заданий не планируется.

Позже Шойгу сообщил, что 218 тысяч мобилизованных находятся на полигонах, где проходят подготовку, а 82 тысячи мобилизованных уже отправлены в зону спецоперации на Украине. Глава ведомства добавил, что 13 тысяч россиян пришли в военкоматы добровольно, не дожидаясь повесток. Он отметил, что средний возраст призванных в рамках частичной мобилизации составил 35 лет.