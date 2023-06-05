«Прихватите пять тысяч»: Малышева о том, как выбрать солнцезащитные очки Малышева объяснила, что на правильных солнцезащитных очках должна быть маркировка 3N

Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Солнцезащитные очки, которые не пропускают ультрафиолет, должны быть промаркированы знаком 3N, который показывает степень защиты, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что проверить качество очков можно с помощью пятитысячной купюры.

Если вы хотите узнать, хорошие очки или нет, прихватите пять тысяч. Потому что это красная бумажка. Ультрафиолет должен поглощаться, но все, что там нарисовано и написано, и красный цвет, мы должны видеть, — сказала Малышева.

Офтальмолог Михаил Коновалов добавил, что очки, не защищающие от ультрафиолета, приводят к дистрофии сетчатки. Он рекомендовал покупать в магазинах оптики и обращать внимание на маркировку на дужке очков, которая показывает степень защиты: 1N — 20%, 2N — 50% 3N — 85%, 4N — 100%. При этом 4N подходят для альпинистов или людей, работающих на воде, так как в таких местах солнечный свет отражается от поверхности и наносит дополнительный урон глазу.

Ранее офтальмолог Анастасия Игнатчик рассказала, что затемненные стекла очков без защиты от ультрафиолета навредят глазам, так как без фильтров зрачок расширяется, что делает глаз более уязвимым перед ультрафиолетовым излучением. По ее словам, качественные солнцезащитные очки лучше приобретать в специализированных салонах, а не «за 300 рублей в переходе».