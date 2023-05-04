Офтальмолог рассказала, как правильно выбрать солнцезащитные очки Офтальмолог Игнатчик: правильные солнцезащитные очки должны обладать ультрафиолетовым фильтром

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правильные солнцезащитные очки должны обладать двумя фильтрами: ультрафиолетовым и поляризационным, рассказала NEWS.ru офтальмолог Анастасия Игнатчик. Именно защита от ультрафиолета — одна из задач таких очков. Эксперт добавила, что «просто темный» аксессуар может только навредить глазам.

Правильные солнцезащитные очки должны обладать двумя фильтрами: ультрафиолетовым и поляризационным. Смысл защиты от солнца не только в том, чтобы не слепило. А в защите от ультрафиолетового излучения. Оно несет вред: развиваются катаракта, возрастные макулодистрофии, заболевания сетчатки разного характера. В первую очередь нужно защищаться от ультрафиолета, — подчеркнула медик.

Врач объяснила, что в обычных темных очках, без фильтров, зрачок расширяется, что делает глаз более уязвимым перед ультрафиолетовым излучением. По ее словам, качественные солнцезащитные очки лучше приобретать в специализированных салонах, а не «за 300 рублей в переходе».

В любом специализированном салоне есть аппарат, проверяющий очки на защиту, при вас могут проверить. Лучше покупать там. Именно сектор до 380 нанометров солнечного излучения вредный, выше 400 — видимый свет, он вреда не несет. Как правило, очки бывают с маркировкой защиты 350-380-400 нанометров. А просто темные очки, купленные за 300 рублей в переходе, пользы не принесут, — рассказала Игнатчик.

Офтальмолог добавила, что еще одним важным компонентом очков является поляризационный фильтр, убирающий ослепляющие блики, что полезно для водителей, рыбаков или лыжников.

Ранее офтальмолог Жанна Дебольская рассказала, что расслабить глаза при работе за компьютером можно, если каждые полчаса делать перерыв и смотреть вдаль пять — семь минут, например на парк или лес за окном. По ее словам, таким образом глаза отдыхают и снимается спазм аккомодации.