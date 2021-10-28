Пригожин рассказал о «безликих белых воронах» в скандале с МУЗ-ТВ

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал обвинение телеканала МУЗ-ТВ в гей-пропаганде на музыкальной премии. По его мнению, некоторые участники подобных мероприятий намеренно эпатируют аудиторию, чтобы не казаться «безликими белыми воронами», передаёт РЕН ТВ.

На разных музыкальных премиях появляются нетрадиционные люди. Раньше это всё было скрыто, и вы этого не замечали. Это всё было. Просто сегодня это стало актуально и очень остро, потому что все стали эпатировать. Иначе они остаются просто безликими белыми воронами, — заявил Пригожин.

Он также отметил значимость хайпа в шоу-бизнесе, без которого ничего в мире звёзд не работает. По словам продюсера, нельзя просто выпустить песню, не привлекая внимания к персоне артиста.

Ранее о решении Роскомнадзора привлечь к ответственности телеканал МУЗ-ТВ за гей-пропаганду высказались многие исполнители и публичные люди. Например, артист Андрей Данилко, известный по своему сценическому образу Верки Сердючки, считает, что о пропаганде речи не идёт, просто участники премии таким образом решили привлечь к себе внимание, представ в новых образах.

На телеканал МУЗ-ТВ составили протокол по ч. 2 ст. 6.21 КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Телеканалу грозит штраф в размере 1 млн рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Роскомнадзор усмотрел нарушения в трансляции «Премии МУЗ-ТВ», прошедшей летом этого года. В эфире канала показали блогера Игоря Синяка в платье, тиктокера Даню Милохина — в наряде наполовину из платья, наполовину из смокинга, а также музыканта Филиппа Киркорова и Давида Манукяна, которые приехали в сопровождении полуобнажённых мужчин.