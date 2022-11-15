Пригожин призвал проверить версию о причастности США к убийству Нужина

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что ее владелец и создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить версию о причастности спецслужб США к убийству бывшего заключенного Евгения Нужина в ходе спецоперации. Предприниматель попросил также выяснить, каким образом Нужин оказался на Украине.

Евгений Викторович Пригожин обратился к Генеральному прокурору РФ Краснову Игорю Викторовичу с просьбой провести доследственную проверку для установления факта и обстоятельства убийства Нужина Евгения Анатольевича, — говорится в сообщении.

Генпрокуратуру также призвали запросить в спецслужбах США информацию о том, каким образом и при каких обстоятельствах Нужин оказался на территории Украины, и сообщить, принимали ли участие в его похищении, допросах и казни сотрудники ЦРУ или других спецслужб стран НАТО.

Пригожин прокомментировал словами «собаке — собачья смерть» публикацию в Telegram-каналах видео казни бывшего заключенного Евгения Нужина, сдавшегося в плен ВСУ и заявившего о желании воевать против РФ. Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчину, являвшегося бойцом ЧВК «Вагнер», бьют по голове кувалдой.