Пригожин обратился к уехавшим из России артистам после теракта в «Крокусе» Пригожин призвал уехавших из РФ артистов любить сограждан и не молчать о теракте

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что его удивляет молчание уехавших из России артистов о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что релоканты могли бы минимум выразить солидарность, а не просто игнорировать эту трагедию. По его словам, эти люди могут быть не согласны с властями, однако к обычным людям любовь быть должна.

[Максим] Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) выложил пост, в котором выразил соболезнования близким погибших в теракте. <...> Могла бы подобный пост опубликовать [Алла] Пугачева? Да, могла бы. Мог бы [Андрей] Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)? Мог бы. <...> Мне не нравится та ненависть по отношению к своей родине и народу, с которыми они жили и ели один кусок хлеба, — сказал Пригожин.

Ранее пользователи Instagram (деятельность в РФ запрещена) раскритиковали Аллу Пугачеву за молчание о теракте в «Крокус Сити Холле». Они обратили внимание на тот факт, что певица ведет активную деятельность в соцсетях и часто комментирует различные события, а в этом случае ничего не сказала.

До этого сообщалось, что Галкин не отменил свои юмористические гастроли, несмотря на теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» и последовавшую за этим всеобщую скорбь. По его информации, телеведущий отправился с туром по Израилю. На своих выступлениях он сравнивал себя с Иисусом Христом и шутил про Филиппа Киркорова.