Пригожин, Лебедь, Боровик: семь знаковых людей, погибших в авиакатастрофах

Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look/Global Look Press

Александр Лебедь

В частном самолете, потерпевшим крушение в Тверской области вечером 23 августа, погиб связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин и его ближайшие соратники, включая командира Дмитрия Уткина — их тела опознали. Предприниматель не единственный известный человек в России, погибший при крушении самолета. NEWS.ru рассказывает о семи авиакатастрофах, в которых гибли знаковые политики, военные и общественные деятели.

Артем Боровик

Известный российский журналист-расследователь, глава издательского холдинга «Совершенно секретно» Артем Боровик погиб в авиакатастрофе в международном аэропорту Шереметьево 9 марта 2000 года. Ему было 39 лет.

Боровик летел на самолете Як-40 в Киев. Судно было зафрахтовано чеченским предпринимателем, главой компании «Группа „Альянс“» Зией Бажаевым, который также был на борту. Всего в самолете было 9 человек, они погибли.

При взлете самолет стало кренить влево, после чего он столкнулся с землей и разбился в 1,2 километра от места начала разбега.

По данным сотрудников Межгосударственного авиационного комитета (МАК), причиной катастрофы стало сочетание ошибки пилотов, производивших взлет с неправильно выпущенными закрылками, а также халатность технических служб, которые не обработали воздушное судно антиобледенительной жидкостью. Решающей причиной крушения эксперты признали ошибки экипажа. Согласно неофициальным версиям, гибель Артема Боровика могла быть связана с его профессиональной деятельностью.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press Артем Боровик

Святослав Федоров

Врач-офтальмолог, член-корреспондент РАН и политик левого толка Святослав Федоров погиб в возрасте 72 лет во время крушения вертолета 2 июня 2000 года.

Федоров возвращался с конференции из Тамбова в Москву на вертолете «Еврокоптер Газель», который принадлежал его клинике. Машина упала на северо-западе столицы рядом с МКАД на подлете к Москве. Все находившиеся на борту воздушного судна погибли. Помимо Святослава Федорова в вертолете были пилот Анатолий Лобов, штурман Анвер Хусаинов и инженер клиники «Микрохирургия глаза» Александр Спиридонов. По данным МАК, причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность вертолета.

Александр Лебедь

Генерал и политик Александр Лебедь, занявший третье место по числу голосов на выборах президента в 1996 году, погиб 28 апреля 2002 года в возрасте 52 лет. Он разбился на вертолете Ми-8 в районе озера Ойское в Красноярском крае, когда был губернатором этого региона. Александр Лебель направлялся вместе с сотрудниками администрации на открытие горнолыжной трассы. Вертолет с 17 пассажирами и тремя членами экипажа разбился, столкнувшись с кабелем ЛЭП. От полученных ран Лебедь скончался в больнице Абакана через четыре часа после крушения, помимо него погибло еще семь человек.

Причиной авиакатастрофы, по официальной версии, стала плохая подготовка экипажа к полету. Управление Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу в октябре 2002 года предъявило обвинение в нарушении правил безопасности пилотам вертолета Ми-8 Тагиру Ахмерову и Алексею Куриловичу. По данным следствия, экипаж не изучил подробный маршрут, не проложил на полетной карте маршрут с учетом запретов, ограничений и направления высот и не получил полетную карту для движения в горной местности. В 2004 году суд приговорил Ахмерова к четырем годам колонии, а Куриловича — к трем годам условно.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press Александр Лебедь

Высказывались предположения, что причиной гибели Александра Лебедя могла быть диверсия. По мнению знакомого с политиком писателя Владимира Полушина, за два дня до полета состав экипажа был изменен, о чем Лебедя не предупредили, а на карте отсутствовали обозначения ЛЭП. Кроме того, по мнению Полушина, несмотря на неблагоприятные метеоусловия, летчик Ахмеров принял решение о вылете. По другим версиям, Лебедь якобы сам требовал продолжать полет, несмотря на сложные погодные условия.

Геннадий Трошев

Генерал Геннадий Трошев, во время второй чеченской войны командовавший Объединенными федеральными силами на Северном Кавказе, а затем ставший советником президента РФ по вопросам казачества, погиб в авиакатастрофе 14 сентября 2008 года, ему был 61 год.

Трошев разбился во время катастрофы Boeing 737-505 авиакомпании «Аэрофлот-Норд», который совершал плановый рейс по маршруту Москва — Пермь. При заходе на посадку лайнер упал в 11 километрах от аэропорта Перми. Погибли все находившиеся на борту 88 человек.

В конце октября 2008 года глава Росавиация Геннадий Курзенков заявил, что причинами крушения самолета стали «отсутствие взаимодействия в экипаже и недостатки всей системы его подготовки к полетам». В феврале 2009 года в МАК, по итогам расследования крушения, сообщили, что «непосредственной причиной авиационного происшествия явилась потеря пространственной ориентировки экипажем». Это произошло «при полете ночью, в облаках, с отключенными автопилотом и автоматом тяги».

Лех Качиньский

Президент Польши Лех Качиньский погиб 10 апреля 2010 года в возрасте 60 лет во время крушения польского правительственного самолета Ту-154М, вылетевшего из Варшавы в Смоленск на траурные мероприятия в связи с 70-летием катынского расстрела. При заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный» в тумане воздушное судно столкнулось с деревьями и разрушилось, не долетев до взлетно-посадочной полосы 1,5 километра.

В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившихся на борту — помимо Качиньского и его супруги, там были политические, военные, общественные и религиозные деятелей Польши.

По версии МАК, причинами катастрофы стали ошибочные действия экипажа, а именно решение о заходе на посадку в неблагоприятных метеоусловиях. Другой причиной стало снижение ниже минимальной высоты в 100 метров, указанной правилами и руководителем полетов, а также игнорирование экипажем сигналов системы предупреждения об опасном сближении с поверхностью земли.

Комиссия государственной авиации по расследованию авиакатастроф МВД Польши также указывала в качестве причин трагедии "снижение ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих рассчитывать на визуальный контакт с землей и запоздалая попытка ухода на второй круг". Это привело к столкновению с наземным препятствием, отрыву фрагмента левого крыла и потере управляемости, посчитали в Польше.

Фото: UPPA/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres Лех Качиньский

В 2015 году власти Польши начали новое расследование, по итогом которого заявлялось, что причиной крушения якобы стала детонация взрывного устройства, заложенного в левое крыло Ту-154. Также в выводах комиссии утверждалось, что сопровождавшие польский самолет авиадиспетчеры предоставляли ложные данные о расстоянии до взлетно-посадочной полосы, что затрудняло работу летчиков.

В МИД РФ ответили, что в повторном польском расследовании катастрофы «реальность намертво переплелась с вымыслом».

Кристоф де Маржери

Французский бизнесмен, топ-менеджер энергетического концерна Total Кристоф де Маржери погиб а авиакатастрофе в московском аэропорту Внуково 20 октября 2014 года в возрасте 63 лет.

Трагедия произошла, когда самолет Dassault Falcon с французским бизнесменом на борту столкнулся с аэродромной снегоуборочной машиной. В результате погибли все четыре человека, находившиеся на борту, — три члена экипажа и единственный пассажир. Все они были гражданами Франции.

По данным МАК, причинами катастрофы стало отсутствие должного контроля со стороны руководителя смены аэродромной службы за работами на летном поле. Еще одной причиной называлась потеря ориентировки водителем снегоочистителя. В крови двух этих сотрудников был найден алкоголь.

СК завел уголовное дело по ст. 263 УК (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта). Обвинения были предъявлены водителю снегоуборочной машины Владимиру Мартыненко, ведущему инженеру аэродромной службы Внуково Владимиру Леденеву, руководителю полетов аэропорта Роману Дунаеву, диспетчеру-стажеру Светлане Кривсун и диспетчеру Александру Круглову. В январе 2016 года обвинения с Кривсун были сняты, а в июле 2017 года суд признал виновными Мартыненко и Леденева, назначив им четыре и три года лишения свободы соответственно, но от наказания их освободили по амнистии.

Доктор Лиза

Общественный деятель и медик Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла в возрасте 54 лет во время крушения Ту-154 над акваторией Черного моря 25 декабря 2016 года. Вместе с ней также погибли артисты военного Ансамбля Александрова. Катастрофа унесла жизни всех 92 человек, находившихся на борту самолета.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Елизавета Глинка

Самолет совершал рейс из Москва в сирийскую Латакию с промежуточной посадкой, которая изначально планировалась в Моздоке, но из-за погодных условий была перенесена в Сочи. Через полминуты после вылета из аэропорта города-курорта лайнер пропал с радаров и рухнул в Черное море.

Версиями крушения назывались неисправность, ошибки пилотирования и перегруз. Еще одной возможной причиной катастрофы по данным СМИ могли стать ошибки летчика, который не входил в экипаж, но находился за штурвалом. Он якобы перепутал рычаги управления.

После крушения было заведено уголовное дело по ст. 351 УК РФ («Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия»). В декабре 2019 года адвокат Игорь Трунов, представлявший интересы семей погибших, сообщил, что уголовное дело прекращено из-за отсутствия состава преступления, причем постановление о прекращении дела является государственной тайной.

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