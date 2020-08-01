Прибывших из-за границы в Подмосковье обяжут отправлять тесты на COVID-19

https://static.news.ru/photo/b5dc985e-d42e-11ea-9870-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Московской области подписал распоряжение о порядке действий для людей, которые приехали на территорию региона из других стран. Они должны будут отправить результаты своего теста на коронавирус на сайт госуслуг.

Текст необходимо сдать в течение трёх дней с момента прибытия в Россию, говорится на сайте местного правительства. Для размещения информации на сайте госуслуг существует форма «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации».

Если в течение 14 дней после возвращения житель области почувствовал недомогание, ему необходимо обратиться за медпомощью, однако посещать больницы не следует.

Ранее, как писал NEWS.ru, чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ходе заседания подтвердил, что пандемия коронавируса остаётся чрезвычайной ситуацией, которая имеет международное значение. По данным ВОЗ, она будет длиться ещё долгое время.