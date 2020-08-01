Прибывших из-за границы в Подмосковье обяжут отправлять тесты на COVID-19

Губернатор Московской области подписал распоряжение о порядке действий для людей, которые приехали на территорию региона из других стран. Они должны будут отправить результаты своего теста на коронавирус на сайт госуслуг.
Текст необходимо сдать в течение трёх дней с момента прибытия в Россию,
Если в течение 14 дней после возвращения житель области почувствовал недомогание, ему необходимо обратиться за медпомощью, однако посещать больницы не следует.
Ранее, как писал NEWS.ru, чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ходе заседания подтвердил, что пандемия коронавируса остаётся чрезвычайной ситуацией, которая имеет международное значение. По данным ВОЗ, она будет длиться ещё долгое время.
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