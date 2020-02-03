Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приедет на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне в российскую столицу.
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Президент Египта приедет в Москву на День Победы, — передаёт издание слова дипломата.
Российское руководство на данный момент не подтвердило визит египетского лидера и его участие в праздничных мероприятиях столице.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Россия не публикует официальные списки высокопоставленных гостей, которые приедут в мае в Москву на празднование 75-летия Победы, поскольку ещё ожидает ответы на приглашения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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