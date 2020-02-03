https://static.news.ru/photo/321bdbf6-46a8-11ea-a396-fa163e074e61_660.jpg Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приедет на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне в российскую столицу.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в дипломатических кругах.

Президент Египта приедет в Москву на День Победы, — передаёт издание слова дипломата.

Российское руководство на данный момент не подтвердило визит египетского лидера и его участие в праздничных мероприятиях столице.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Россия не публикует официальные списки высокопоставленных гостей, которые приедут в мае в Москву на празднование 75-летия Победы, поскольку ещё ожидает ответы на приглашения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.