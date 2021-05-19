«Представляет реальную опасность»: за что осудили блогера Платошкина

Суд приговорил политолога и лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина к условному сроку в пять лет. Активиста признали виновным в склонении к массовым беспорядкам и в распространении заведомо ложной информации о коронавирусе: в прошлом мае он призывал сторонников выходить на пикеты против поправок к Конституции. Также суд указал, что мужчина представляет реальную опасность. Прокуратура накануне запросила для него наказание в виде шести лет колонии общего режима и штрафа 500 тысяч рублей. Подробности дела против Платошкина — в материале NEWS.ru.

Гагаринский суд Москвы вынес приговор лидеру движения «За новый социализм» Николаю Платошкину. Его признали виновным в призывах к массовым беспорядкам, а также в распространении фейков о коронавирусе и назначили условное наказание в пять лет со штрафом 700 тысяч рублей. Кроме того, судья отнесла его к категории преступников, «представляющих реальную опасность».

Николая Платошкина задержали 4 июня 2020 года — накануне запланированных на 6 июня митингов и пикетов против поправок к Конституции. Поводом стали ролики на его канале в YouTube, где он якобы призывал к массовым беспорядкам, а также к нарушению ограничительных мер во время режима самоизоляции. Защита и он сам утверждали, что подсудимый призывал не к беспорядкам, а к участию в разрешённых акциях, а также просил не участвовать в мероприятиях, во время которых нарушается карантин.

Статья о публичном распространении ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни, или иначе — о распространении фейков о коронавирусе, появилась в УК совсем недавно, в начале пандемии и режима самоизоляции в России. В деле Платошкина заведомо ложно информацией о коронавирусе следствие считает критику действий российских властей в начале пандемии. В частности, политолог на своём YouTube-канале высказывал мнение о том, что именно «федеральная власть» виновна в распространении инфекции на территории России, сомневался в эффективности самоизоляции, а также говорил, что больницы не справляются с потоком пациентов.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Блогер с начала уголовного преследования по настоящий момент находился под домашним арестом. Вину он не признал. Более того, на одном из последних заседаний в суде во время допроса заявил, что не создавал движение «За новый социализм», а также не выкладывал ролики на YouTube.

Будучи лидером движения «За новый социализм», Платошкин осуществлял мониторинг мер, принятых властями для предотвращения распространения COVID-19. Желая повысить социальную тревожность, он решил опубликовать видео, в котором ставил под сомнение факт принятых мер, — заявила судья во время оглашения приговора.

В приговоре также указано, что во время обысков у Платошкина были найдены 3 млн рублей на карте, а на свою будущую избирательную кампанию он намеревался потратить 20 млн рублей.

Николай Платошкин — бывший дипломат, доктор исторических наук, завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, политолог. Активно приглашался в качестве эксперта на ТВ-шоу и радио, наиболее часто — на радио «Комсомольская правда». Также у него есть свой канал на YouTube, на данный момент на него подписались почти 600 тысяч человек.

Платошкин считается лидером движения «За новый социализм». Своей идеей оно провозглашает «построение в России современного социалистического справедливого общества». В программе говорится о восстановлении Советского Союза, национализации природных ресурсов, отмене пенсионной реформы, возврате к бесплатному высшему образованию, выплатах компенсаций по замороженным вкладам в Сбербанке СССР и возвращении советских символов — флага и гимна.

Два года назад Платошкин пытался избраться в Госдуму от Хабаровского края, но не смог набрать нужное количество голосов, уступив кандидату от ЛДПР. Тогда же КПРФ, от которой он был выдвинут, заявила о том, что поддержит активиста на следующих выборах в Думу.