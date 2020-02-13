https://static.news.ru/photo/9e871ec2-4e82-11ea-aba8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Начальник главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Андрей Храпов рассказал, что силовики проверяют «Медузу», BBC и «Радио Свобода» на пропаганду наркотиков, как и другие СМИ. Такой ответ он дал на вопрос о том, работают ли сотрудники ведомства с контентом этих изданий.

По его словам, представители правоохранительных органов исследуют все средства массовой информации на появление пропаганды употребления наркотиков и вовлечение людей в их незаконный оборот, передаёт ТАСС.

Как ранее сообщал NEWS.ru, думская комиссия по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ зафиксировала активность около 10 неправительственных организаций, которые продвигают в России идеи легализации употребления наркотиков.