Представитель РПЦ: новый статус собора Святой Софии облегчит его посещение

https://static.news.ru/photo/bbcf3aa4-c2c3-11ea-b1ac-fa163e074e61_660.jpg Собор Святой Софии Фото: Yasin Akgul/dpa/Global Look Press

Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Александр Пелин считает превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть не таким уж и плохим решением властей Турции. Он привел пример с изменением статуса мечети Малой Софии. По словам Пелина, первый плюс, который появился после изменений — свободный график посещения.

Я был в Малой Софии построенной в древней Никее, теперь это город Изник. Сначала, это был музей, в который очень трудно было попасть из-за неудобного графика работы. Сейчас, когда собор стал мечетью, это вполне свободный вход, ты практически всегда можешь туда попасть, — приводят «Невские Новости» слова Пелина.

Кроме того, там сохранили всю священную атрибутику — не были уничтожены ни фрески, ни росписи. Единственное, что там появились — это ковры.

Думаю, то же самое будет и с собором Святой Софии — способ посещения храма будет более свободный, — сказал Пелин.

Пелин добавил, что нашим властям тоже надо смотреть на подобный опыт и смелее отдавать памятники религиозным организациям.

Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп уже подтвердил догадку представителя РПЦ. Турция пообещала сохранить не только название, но и фрески с барельефами и всё внутреннее убранство.

Их никто не разрушил, когда раньше Айя-София превратилась в мечеть. Мы всё это оставим и будем охранять, — сказал он в эфире телеканала 24TV.

Собор святой Софии находится в историческом центре Стамбула. Основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года храм считается символом «золотого века» Византии. Более тысячи лет собор оставался самым большим храмом в христианском мире — вплоть до постройки собора Святого Петра в Риме. Высота Софийского собора — 55,6 м, диаметр купола — 31 м. В 1453 году после захвата города османами Софийский собор был обращён в мечеть, а в 1935 году он приобрёл статус музея Айя-София. В 1985 году собор в числе других памятников исторического центра Стамбула был включён в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Государственный совет Турции 10 отменил постановление кабинета министров 1934 года, согласно которому христианский храм был превращён в музей. После решения Госсовета президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, позволяющий мусульманам совершать поклонения в Айя-Софии.

По мнению руководителя Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока Гумера Исаева, решение о возвращении статуса мечети — это, в первую очередь, жест Эрдогана, желающего запечатлеть себя в истории символическим, знаковым шагом, считает эксперт. Решение лидера республики направлено на его традиционный электорат. При этом отношение в турецком обществе к этому неоднозначное, поскольку там сильны и позиции кемалистов, сторонников светского государства, пояснил эксперт.

Как ранее сообщил замглавы международного комитета Совета Федерации Андрей Климов со ссылкой на высокопоставленных турецких политиков, христианам по-прежнему разрешат посещать собор, писал NEWS.ru.